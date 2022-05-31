Beyaz Saray'da "Enflasyon" Zirvesi

Başkan Joe Biden artan enflasyonu görüşmek üzere FED Başkanı Jerome Powell’la Beyaz Saray’da biraraya geldi. Biden, Powell’ın görüşmede “FED’in enflasyona odaklandığına” dikkat çektiğini söyledi.

Biden ABD Merkez Bankası (FED) başkanlığına ikinci dönem için aday gösterdiği Jerome Powell’ı Senato onayı alması sebebiyle tebrik ettiğini belirtti. Biden görüşmede FED Başkanı Powell’a işini yapması için alan tanıma sözü verdiğini söyledi.

Biden-Powell görüşmesi ABD Başkanı’nın benzin, gıda ve tüketici ürünleri fiyatlarını düşürmeyi amaçladığı bir döneme rastladı.

ABD’de enflasyon küresel ekonominin pandemiden toparlanmaya başladığı bir dönemde Rusya’nın Ukrayna işgali sebebiyle de baş gösteren tedarik zinciri sorunlarının gölgesinde bu yıl başında son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Beyaz Saray’da yapılan görüşmeye 2014-2018 yılları arasında FED başkanlığı yapmış olan ABD Maliye Bakanı Janet Yellen da katıldı.

Biden: “Enflasyonla mücadele en önemli ekonomik öncelik”

ABD Başkanı Biden Pazartesi günü Wall Street Journal’da yayımlanan görüş yazısında, “Hızlı bir toparlanmadan istikrarlı ve sabit bir büyümeye geçişi sağlamak için yapabileceğimiz en önemli şey enflasyonu düşürmek. Bu nedenle enflasyonla mücadeleyi en önemli ekonomik öncelik haline getirdim” ifadelerini kullandı.

Cuma günüyse ekonomide memnuniyetle karşılanan bazı veriler açıklandı. ABD Ticaret Bakanlığı’na göre enflasyon Nisan ayında bir yıl öncesine kıyasla yüzde 6,3 oranında arttı. Bu veri 2020 yılı Kasım ayından bu yana enflasyondaki ilk yavaşlamaya işaret ediyor ve bu da fiyatların en azından şimdilik yatışmaya başladığının bir işareti olarak görülüyor.

Yüksek enflasyon milyonlarca aile için maddi zorluklara yol açıyor olsa da, fiyatlardaki artışın yavaşlamaya devam etmesi halinde bunun bir miktar rahatlama sağlayabileceği belirtiliyor.

FED Başkanı Powell, enflasyon ‘açık ve ikna edici bir şekilde düşene kadar’ Merkez Bankası’nın kısa vadeli faiz oranını arttırmaya devam edeceği sözü vermişti.

Bu faiz artışları, borç alma ve harcamayı yavaşlatmayı amaçlayan FED’in ekonomiyi resesyona iteceği endişelerini artırmıştı. Bu kaygı son iki ay içinde piyasalar geçtiğimiz hafta yükselmiş olsa da borsada hisse fiyatlarında keskin düşüşlere yol açtı.

Haziran ve Temmuz’da yarım puan artış

FED Başkanı Powell Merkez Bankası’nın hem Haziran hem de Temmuz ayında faiz oranını yarım puan arttıracağının sinyalini vermişti.

Başkan Joe Biden Wall Street Journal için yazdığı görüş yazısında, pandeminin ardından rekor hızda istihdam yaratılmasının önemli ölçüde yavaşlayarak ayda 500 bin iş imkanından 150 bin gibi daha makul bir düzeye düşeceğinin sinyalini verdi.

Biden istihdamda bu şekilde bir büyüme düşük işsizlik oranı ve sağlıklı bir ekonomiyle tutarlı olduğu için, bunun ekonomide toparlanmanın bir sonraki aşamasına başarılı bir şekilde geçilmekte olduğunun bir göstergesi olacağını belirtti.

Biden: “FED’in kararını etkilemeye çalışmayacağım”

Başkan Biden FED Başkanı Powell’la görüşmesi öncesinde FED’in karar alma sürecine müdahale etmeyeceğinin altını çizdi; ancak Powell’la enflasyonla mücadele konusunda aynı çizgide olduklarının işaretini verdi.

Biden, “Benden önceki başkan FED’i küçük düşürdü ve eski başkanlar enflasyonun yükseldiği dönemlerde Merkez Bankası’nın kararlarını uygunsuz şekilde etkilemeye çalıştı. Ben bunu yapmayacağım. Bu kurumu yönetmek üzere her iki partiden son derece nitelikli kişileri göreve getirdim. Enflasyonla mücadelenin şu anda ekonomide en önemli zorluk olduğu konusundaki değerlendirmelerine de katılıyorum” ifadelerini kullandı.

