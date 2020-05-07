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  4. Beyaz Saray’da Görevli Corona’ya Yakalandı Trump ve Pence’e Test Yapıldı

Beyaz Saray’da Görevli Corona’ya Yakalandı Trump ve Pence’e Test Yapıldı

07.05.2020 19:58 | Son Güncelleme

Beyaz Saray’da görevli bir ABD ordusu mensubunun Corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı. Bu gelişme üzerine Başkan Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence’e yapılan testlerin sonucunun negatif çıktığı bildirildi

Beyaz Saray’da Görevli Corona’ya Yakalandı Trump ve Pence’e Test Yapıldı

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “Beyaz Saray yerleşkesinde görevli bir ABD ordusu mensubunun Corona testinin pozitif çıktığı konusunda bilgilendirildik. Başkan ve Başkan Yardımcısı'na yapılan Corona testleri negatif çıktı” ifadesi kullanıldı.

Amerikan CNN televizyonu Beyaz Saray’da Trump’a yakın çalışan ordu mensubu bir yavere, Çarşamba günü Corona virüsüne bağlı belirtiler göstermesi üzerine 15 dakikada sonuç veren hızlı testlerden yapıldığını ve sonucun pozitif çıktığını duyurdu.

Söz konusu çalışanın kimliği açıklanmadı. Kendisine düzenli aralıklarla virüs testinin yapıldığı kaydedildi.

Mart ayında da Başkan Yardımcısı Mike Pence’in yanında çalışan bir görevlinin Corona virüsü testi pozitif çıkmıştı.

Beyaz Saray kaynakları, Başkan ve Yardımcısı Pence’e düzenli olarak test yapıldığını ve Beyaz Saray yerleşkesinde çalışanlarla ilgili de önlemler alındığını belirtiyor. Toplantılar için gelen gazetecilerin de düzenli olarak ateşleri ölçülüyor.

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