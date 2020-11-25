Beyaz Saray’da Hindi Affı Töreni

Her yıl Şükran Günü öncesinde geleneksel olarak yapılan hindi affı töreni bu yıl da Beyaz Saray’da Gül Bahçesi’nde Başkan Donald Trump ve First Lady Melania Trump’ın ev sahipliğinde 100 kadar davetliyle yapıldı.

Tarihte birçok kez kriz dönemlerinde de düzenlenen geleneksel tören bu kez Corona virüsüyle aynı zamana denk geldi. Başkan Trump burada yaptığı açıklamada Corona aşılarının kısa süre içinde Federal Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) onay alabileceğini söyledi.

Corona virüsü vaka ve ölü sayılarındaki artışa değinmeyen Başkan Trump, Şükran Günü öncesinde ‘‘Salgını kısa süre sonra sona erdirecek olan aşılara ve tedavilere şükran duyuyoruz’’ dedi.

Başkan Trump ‘‘Corn’’ yani ‘‘Mısır’’ adlı hindiyi affetti. Corn’un kardeşi Cob yani ‘‘Koçan’’ ise onun kadar şanslı değildi.

Hindiler, mısır, soya fasülyesi ve hindi üreticisi, altı nesildir çiftçilik yapan bir aileden gelen

Ulusal Hindi Federasyonu Başkanı Ron Kardel tarafından Iowa’nın Walcott kentinde yetiştirildi.

1947’den itibaren olduğu gibi bu yıl da iki hindi başkent Washington’daki Willard Intercontinental Hotel’de kamuoyuna tanıtıldı. Hindilere burada ayrı bir oda tahsis edildi.