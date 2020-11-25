Beyaz Saray’da Hindi Affı Töreni

Her yıl Şükran Günü öncesinde geleneksel olarak yapılan hindi affı töreni bu yıl da Beyaz Saray’da Gül Bahçesi’nde Başkan Donald Trump ve First Lady Melania Trump’ın ev sahipliğinde 100 kadar davetliyle yapıldı.
Tarihte birçok kez kriz dönemlerinde de düzenlenen geleneksel tören bu kez Corona virüsüyle aynı zamana denk geldi. Başkan Trump burada yaptığı açıklamada Corona aşılarının kısa süre içinde Federal Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) onay alabileceğini söyledi.
Corona virüsü vaka ve ölü sayılarındaki artışa değinmeyen Başkan Trump, Şükran Günü öncesinde ‘‘Salgını kısa süre sonra sona erdirecek olan aşılara ve tedavilere şükran duyuyoruz’’ dedi.
Başkan Trump ‘‘Corn’’ yani ‘‘Mısır’’ adlı hindiyi affetti. Corn’un kardeşi Cob yani ‘‘Koçan’’ ise onun kadar şanslı değildi.
Hindiler, mısır, soya fasülyesi ve hindi üreticisi, altı nesildir çiftçilik yapan bir aileden gelen
Ulusal Hindi Federasyonu Başkanı Ron Kardel tarafından Iowa’nın Walcott kentinde yetiştirildi.
1947’den itibaren olduğu gibi bu yıl da iki hindi başkent Washington’daki Willard Intercontinental Hotel’de kamuoyuna tanıtıldı. Hindilere burada ayrı bir oda tahsis edildi.
Hindi yetiştiren çiftçilerin Başkan’a Şükran Günü hediyesi olarak bu kuşları hediye etmesi geleneği 1870’lere dayanıyor. Ancak Beyaz Saray’ın web sitesine göre gönderilen fazla sayıdaki hindi nedeniyle dönemin başkanı Calvin Coolidge 1923’te çiftçileri hindi göndermekten vazgeçirmeye çalıştı. Ancak gelenek 1940’a gelindiğinde yeniden başladı. İlk resmi hindi affı töreniyse Başkan George H. W. Bush tarafından 1989 yılında yapıldı.
Şükran Günü hindilerinin her ikisi de ülkedeki çeşitli üniversitelerin veterinerlik fakültelerinde sergileniyor. Başkan Trump, Mısır ve Koçan adlı hindilerin Ames kentindeki Iowa Üniversitesi’nde 5 Aralık’tan itibaren sergileneceklerini belirtti.
Başkan Trump 2018 yılında Amerikalılar’dan o yıl affedilecek hindiye belirlemelerini istemiş, kazanan Peas olmuştu. Başkan Trump iki hindi arasındaki rekabeti “Adil ve açık bir seçim” olarak nitelemiş, ABD seçim tarihine esprili şekilde atıfta bulunarak “Ne yazık ki Carrots yenilgiyi kabul etmeyi reddederek oyların yeniden sayılmasını istedi. Bir sonucu ulaştık. Carrots, kusura bakma ama sonuç değişmedi” demişti.