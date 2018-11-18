HABER

Beyaz Saray'da Kaşıkçı istifası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 06:01 | Son Güncelleme

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyinde İran-Körfez Bölgesi Direktörlüğünü yürüten Kirsten Fontenrose'nin istifa ettiği bildirildi - Fontenrose, konumu gereği ABD yönetiminin Suudi Arabistan'la ilişkilerini belirleyen politikaların yapımındaki en önemli isimler arasında bulunuyordu - Fontenrose'nin Suudilere sert yaptırımlar getirilmesini savunduğu, özellikle Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın başdanışmanı Suud El-Kahtani'nin yaptırım listesine eklenmesinde etkili olduğu belirtildi

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray'da, ABD yönetiminin Suudi Arabistan'la ilişkilerini belirleyen politikaların yapımından sorumlu olan Kirsten Fontenrose'nin istifa ettiği bildirildi.

Amerikan New York Times gazetesinde yer alan ve konuya hakim iki isme dayandırılan habere göre, Fontenrose'nin cuma akşamı görevini bıraktığı ileri sürüldü.

Haberde, Fontenrose'nin, ABD'nin Suudilere Cemal Kaşıkçı olayından dolayı getirdiği yaptırımların belirlenmesindeki en önemli isimlerden biri olduğu ve bu kişinin kısa süre önce Riyad'da temaslarda bulunduğu ifade edildi.

- El-Kahtani'nin listeye eklenmesini sağladı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyinde İran-Körfez Bölgesi Direktörlüğünü yürüten Fontenrose'nin, Suudilere sert yaptırımlar getirilmesini savunduğu, özellikle Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın başdanışmanı Suud El-Kahtani'nin yaptırım listesine eklenmesinde etkili olduğu kaydedildi.

İstifa kararının sebebinin henüz net olmadığı bildirilen haberde, Fontenrose'nin Suudilere karşı "sert" yaklaşımının Beyaz Saray içinde tartışmaya neden olduğu ve istifanın bu tartışmalar sonucunda gelmiş olabileceği iddia edildi.

Beyaz Saray konuyla ilgili sorulara yanıt vermezken, Fontenrose de henüz iddialara ilişkin bir açıklama yapmadı.

PARTNER7 günde göbek yağlarınızdan kurtulmaya ne dersiniz?7 günde göbek yağlarınızdan kurtulmaya ne dersiniz?
Osman Kavala soruşturması: 1 kişi tutuklandı, 10 kişi serbest bırakıldıOsman Kavala soruşturması: 1 kişi tutuklandı, 10 kişi serbest bırakıldı
Ünlü sosyal medya fenomeni Semih Varol trafik kazası geçirdi!Ünlü sosyal medya fenomeni Semih Varol trafik kazası geçirdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Beyaz Saray Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan

En Çok Okunan Haberler

Komşu karıştı! Ülkeyi yangın yerine çevirdiler!

Komşu karıştı! Ülkeyi yangın yerine çevirdiler!

Kitap Fuarı'na akın ettiler! Üst geçit yetmedi, polis yolu kesti

Kitap Fuarı'na akın ettiler! Üst geçit yetmedi, polis yolu kesti

Demet Akalın'dan 'Çökmüş' yorumu yapan takipçisine tokat gibi cevap

Demet Akalın'dan 'Çökmüş' yorumu yapan takipçisine tokat gibi cevap

Müslüm Gürses'in kardeşini babası mı öldürdü?

Müslüm Gürses'in kardeşini babası mı öldürdü?

Okul tuvaletinde iğrenç olay! 8 erkek öğrenci bir olup...

Okul tuvaletinde iğrenç olay! 8 erkek öğrenci bir olup...

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Osman Kavala soruşturması: 1 kişi tutuklandı, 10 kişi serbest bırakıldı

Osman Kavala soruşturması: 1 kişi tutuklandı, 10 kişi serbest bırakıldı

Ünlü sosyal medya fenomeni Semih Varol trafik kazası geçirdi!

Ünlü sosyal medya fenomeni Semih Varol trafik kazası geçirdi!

Bakan Çavuşoğlu: ABD ile ilişkilerimizi değerlendireceğiz

Bakan Çavuşoğlu: ABD ile ilişkilerimizi değerlendireceğiz

Sayısal Loto çekildi! MPİ 17 Kasım Sayısal Loto sonuçları sorgula

Sayısal Loto çekildi! MPİ 17 Kasım Sayısal Loto sonuçları sorgula

Muş'ta, 'çığ' düşünce mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı

Muş'ta, 'çığ' düşünce mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı

Yolcu otobüsü refüje çarptı: Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü refüje çarptı: Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.