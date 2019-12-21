HABER

Beyaz Saray'da Noel Teması Vatanseverlik

21.12.2019 17:32 | Son Güncelleme

Amerika’da Noel tatili döneminde evler, sokaklar ve mağazalar rengarenk süsleniyor. Beyaz Saray da her yıl bu renkli geleneği kutluyor. Beyaz Saray’da bu yılki Noel’in ana teması vatanseverlik. First Lady Melania Trump’ın Noel için seçtiği süslerin teması, bu Amerikan geleneğinin köklerine iniyor

Beyaz Saray'da Noel Teması Vatanseverlik

Amerika’da Noel tatili döneminde evler, sokaklar ve mağazalar renkli ışıklar ve süslemelerle bezeniyor. Beyaz Saray da her yıl bu renkli gelenekten nasibini alıyor.

Beyaz Saray’da bu yılki Noel’in ana teması vatanseverlik. First Lady Melania Trump’ın Noel için seçtiği süslerin teması, bu Amerikan geleneğinin köklerine iniyor.

Melania Trump, geçen yıllarda olduğu gibi bu yılki Noel döneminde de Beyaz Saray koridorlarını süsledi. Bu yıl kullanılan tema “Amerika’nın Ruhu” oldu.

Beyaz Saray geçen yıl First Lady’nin süslemelere son dokunuşlarını yaptığı bir video yayınlamıştı. Bu videoda Melania Trump’ın siber zorbalığa karşı yürüttüğü mücadeleyi yansıtan “En iyisi ol” yazılı süsler dikkat çekiyordu.

Beyaz Saray’ın resmi Noel ağacı için tema belirleme geleneğini başlatan, 1961’de eski First Lady’lerden Jacqueline Kennedy olmuştu. Ancak tarihçi Matthew Costello’ya göre Beyaz Saray’ı Noel için süsleme geleneği çok daha eskiye dayanıyor.

Bu yıl Melania Trump, eski First Lady’lerin de tercih ettiği daha geleneksel bir Amerika temasını hayata geçirdi. Geçen yıl First Lady, süslediği kırmızı Noel ağaçlarından dolayı sosyal medyada alay konusu olmuştu.

First Lady bu yıl da eleştiriliyor, ancak bu her başkan eşinin yaşadığı bir durum. Beyaz Saray’ın Noel dekorasyonu aybaşında ilk kez basının karşısına çıktı. Ancak gönüllülerden oluşan bir ekip Temmuz ayından beri süslemeler üzerinde çalışıyordu.

'Ayaklarım üşüyor' diyen amcaya ayakkabılarını verdi'Ayaklarım üşüyor' diyen amcaya ayakkabılarını verdi
Venedik'te su baskınları sonrası yılbaşı için otel rezervasyonlarının yarısı iptal edildiVenedik'te su baskınları sonrası yılbaşı için otel rezervasyonlarının yarısı iptal edildi
Belçika'da yoksul ailelerin çocukları zengin çocuklardan daha çok antidepresan ilaç kullanıyorBelçika'da yoksul ailelerin çocukları zengin çocuklardan daha çok antidepresan ilaç kullanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Olay görüntülerden sonra gerçek ortaya çıktı

Olay görüntülerden sonra gerçek ortaya çıktı

1 Ocak'ta başlıyor! Vergi uygulamalarında e-dönüşüm

1 Ocak'ta başlıyor! Vergi uygulamalarında e-dönüşüm

'FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım' demişti! Oğlu bakın kim çıktı

'FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım' demişti! Oğlu bakın kim çıktı

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Türk gemisinde dehşet! 1 ölü, 2 yaralı

Türk gemisinde dehşet! 1 ölü, 2 yaralı

Erdoğan'dan çok net Kanal İstanbul açıklaması

Erdoğan'dan çok net Kanal İstanbul açıklaması

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

ABD Savunma Bakanı Esper'den dikkat çeken Türkiye açıklaması

ABD Savunma Bakanı Esper'den dikkat çeken Türkiye açıklaması

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Trump'a çağrı: ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulasın

Trump'a çağrı: ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulasın

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! ABD'den Libya mutabakatı açıklaması

ABD'den Libya mutabakatı açıklaması

Çin'de kadın ve kocasına 10 dakika arayla aynı yerde otomobil çarptı

Kadın ve kocasına 10 dakika arayla aynı yerde otomobil çarptı

Pompeo'dan UCM'nin "İsrail'in işlediği savaş suçlarının soruşturulması" kararına tepki

Pompeo'da UCM'ye İsrail tepkisi

Trump imzaladı! ABD'den Beşşar Esad rejimine yaptırım kararı

Trump imzaladı! ABD'den Beşşar Esad rejimine yaptırım kararı

Son dakika: ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye yaptırım öngören savunma bütçe tasarısını onayladı

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Irak'ta sular durulmuyor! Siyasi parti merkezlerini yaktılar

Komşuda sular durulmuyor! Ateşe verdiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.