Beyaz Saray'da Protestoculara Müdahale Talebi Barr’dan mı Geldi?

Trump’ın Pazartesi günü Beyaz Saray’ın Gül Bahçesi’ndeki konuşmasına dakikalar kala, Beyaz Saray’ın önündeki Lafayette Park’ta polisi göstericileri dağıtması talebinin Adalet Bakanı William Barr’dan geldiği öne sürüldü.

Washington Post gazetesinin bir Adalet Bakanlığı yetkilisine dayandırdığı haberine göre, Beyaz Saray etrafında güvenlik çemberinin genişletilmesine ilişkin önceden alınan bir kararın uygulanmadığını öğrenen Barr, protestocuların meydandan çıkarılmasını istedi.

Reuters haber ajansına konuşan görgü tanıkları, Trump açıklama yaparken, polisin barışçı göstericilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale ettiğini söyledi.

Gazeteye konuşan iki federal emniyet yetkilisi de çemberin genişletilmesi kararının Pazar gecesi geç saatlerde ya da Pazartesi erken saatlerde alındığını söyledi.

Göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz kullanılması kararının ardında Barr’ın rolü olup olmadığı yönündeki sorulara Adalet Bakanlığı sözcüsü yanıt vermeyi reddetti.

Barr: “Güvenlik Güçleri Protestolarda Baskın Taraf Olmalı”