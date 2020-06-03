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  4. Beyaz Saray'da Protestoculara Müdahale Talebi Barr’dan mı Geldi?

Beyaz Saray'da Protestoculara Müdahale Talebi Barr’dan mı Geldi?

03.06.2020 03:21 | Son Güncelleme

Trump’ın Pazartesi günü Beyaz Saray’ın Gül Bahçesi’ndeki konuşmasına dakikalar kala, Beyaz Saray’ın önündeki Lafayette Park’ta polisi göstericileri dağıtması talebinin Adalet Bakanı William Barr’dan geldiği öne sürüldü

Beyaz Saray'da Protestoculara Müdahale Talebi Barr’dan mı Geldi?

Trump’ın Pazartesi günü Beyaz Saray’ın Gül Bahçesi’ndeki konuşmasına dakikalar kala, Beyaz Saray’ın önündeki Lafayette Park’ta polisi göstericileri dağıtması talebinin Adalet Bakanı William Barr’dan geldiği öne sürüldü.

Washington Post gazetesinin bir Adalet Bakanlığı yetkilisine dayandırdığı haberine göre, Beyaz Saray etrafında güvenlik çemberinin genişletilmesine ilişkin önceden alınan bir kararın uygulanmadığını öğrenen Barr, protestocuların meydandan çıkarılmasını istedi.

Reuters haber ajansına konuşan görgü tanıkları, Trump açıklama yaparken, polisin barışçı göstericilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale ettiğini söyledi.

Gazeteye konuşan iki federal emniyet yetkilisi de çemberin genişletilmesi kararının Pazar gecesi geç saatlerde ya da Pazartesi erken saatlerde alındığını söyledi.

Göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz kullanılması kararının ardında Barr’ın rolü olup olmadığı yönündeki sorulara Adalet Bakanlığı sözcüsü yanıt vermeyi reddetti.

Barr: “Güvenlik Güçleri Protestolarda Baskın Taraf Olmalı”

Adalet Bakanı William Barr Pazartesi günü eyalet yetkililerine, asayişin sağlanmasından sorumlu kolluk güçlerinin elinde “yeterli sayıda kuvvet” olması gerektiği ve “sorun çıkaranların peşine düşülmesi” gerektiği mesajını vermişti. Barr, “Sokaklara hakim olmazsak, güvenlik güçlerinin verdiği karşılık işe yaramaz” demişti.

Adalet Bakanlığı sözcüsü Kerri Kupec, Başkan Trump’ın Adalet Bakanı William Barr’a başkent Washington’da düzenin yeniden tesisine yönelik çalışmalara liderlik etmesi talimatını verdiğini açıklamıştı.

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