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Beyaz Saray'da Rahip Brunson ve Ailesine Sıcak Karşılama

13.10.2018 22:41 | Son Güncelleme

Brunson ve ailesiyle birlikte Beyaz Saray’da basın toplantısı düzenleyen Trump, rahibin serbest bırakılması karşılığında Türkiye’yle bir anlaşma yapılmadığını söyledi, Türkiye ve Türk halkına teşekkür etti. Basın toplantısına Dışişleri Bakan Mike Pompeo da katıldı.

Beyaz Saray'da Rahip Brunson ve Ailesine Sıcak Karşılama

Başkan Donald Trump, dün Türkiye’de serbest bırakıldıktan sonra Amerika’ya getirilen Rahip Andrew Brunson’u Beyaz Saray’da ağırladı.

Brunson ve ailesiyle birlikte Beyaz Saray’da basın toplantısı düzenleyen Trump, rahibin serbest bırakılması karşılığında Türkiye’yle bir anlaşma yapılmadığını söyledi, Türkiye ve Türk halkına teşekkür etti. Basın toplantısına Dışişleri Bakan Mike Pompeo da katıldı.

(Devam edecek)

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