Beyaz Saray’da Senatörlerle ‘Türkiye Yaptırımları’ Toplantısı

Beyaz Saray, Türkiye’ye Rusya’dan S-400 alımı nedeniyle olası yaptırımları konuşmak için bir grup Cumhuriyetçi senatörü gelecek hafta toplantıya davet etti.

Washington Post gazetesinde yer alan habere göre, toplantı 23 Temmuz Salı günü yerel saatle 4’te yapılacak. Gazete, toplantının iki yetkili tarafından doğrulandığını ve Washington Post’un toplantı davetinin bir kopyasını gördüğünü yazdı. Toplantının Resmi Akşam Yemeği Salonu’nda yapılacağı ve sadece üyelere açık olduğu belirtildi.

Senatörlere “Başkan Trump adına” gönderilen davetiyenin üzerinde konu başlığı olarak “Türkiye yaptırımları” yazıyor.

Trump yönetimi, Türkiye’yi S-400 alımı nedeniyle F-35 programından resmen çıkarmıştı. Şimdi de Washington’un kısa adıyla CAATSA olarak bilinen Amerika’nın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası kapsamında Türkiye’ye yeni yaptırımlar getirmesi ihtimali bulunuyor.

Bununla birlikte, Trump hafta içinde yaptığı bir açıklamada, “Doğrusunu söylemek gerekirse karmaşık bir durum. Rus sistemi satın almaları sebebiyle şimdi milyarlarca dolarlık uçak satmamıza izin verilmiyor. Bu adil bir durum değil” demişti. Trump, Obama yönetimini Türkiye’ye Patriot sistemini satmamakla suçlamış ve Türkiye’nin S-400 alımına zorlandığını savunmuştu. Trump dün de, Türkiye'ye yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı sorusuna önce "Hayır, şu anda gündemimizde yok" yanıtını vermiş, daha sonraysa "Henüz bir karar vermedik, bakıyoruz" demişti.