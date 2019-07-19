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Beyaz Saray’da Senatörlerle ‘Türkiye Yaptırımları’ Toplantısı

19.07.2019 23:21 | Son Güncelleme

Beyaz Saray, Türkiye’ye Rusya’dan S-400 alımı nedeniyle olası yaptırımları konuşmak için bir grup Cumhuriyetçi senatörü gelecek hafta toplantıya davet etti

Beyaz Saray’da Senatörlerle ‘Türkiye Yaptırımları’ Toplantısı

Beyaz Saray, Türkiye’ye Rusya’dan S-400 alımı nedeniyle olası yaptırımları konuşmak için bir grup Cumhuriyetçi senatörü gelecek hafta toplantıya davet etti.

Washington Post gazetesinde yer alan habere göre, toplantı 23 Temmuz Salı günü yerel saatle 4’te yapılacak. Gazete, toplantının iki yetkili tarafından doğrulandığını ve Washington Post’un toplantı davetinin bir kopyasını gördüğünü yazdı. Toplantının Resmi Akşam Yemeği Salonu’nda yapılacağı ve sadece üyelere açık olduğu belirtildi.

Senatörlere “Başkan Trump adına” gönderilen davetiyenin üzerinde konu başlığı olarak “Türkiye yaptırımları” yazıyor.

Trump yönetimi, Türkiye’yi S-400 alımı nedeniyle F-35 programından resmen çıkarmıştı. Şimdi de Washington’un kısa adıyla CAATSA olarak bilinen Amerika’nın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası kapsamında Türkiye’ye yeni yaptırımlar getirmesi ihtimali bulunuyor.

Bununla birlikte, Trump hafta içinde yaptığı bir açıklamada, “Doğrusunu söylemek gerekirse karmaşık bir durum. Rus sistemi satın almaları sebebiyle şimdi milyarlarca dolarlık uçak satmamıza izin verilmiyor. Bu adil bir durum değil” demişti. Trump, Obama yönetimini Türkiye’ye Patriot sistemini satmamakla suçlamış ve Türkiye’nin S-400 alımına zorlandığını savunmuştu. Trump dün de, Türkiye'ye yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı sorusuna önce "Hayır, şu anda gündemimizde yok" yanıtını vermiş, daha sonraysa "Henüz bir karar vermedik, bakıyoruz" demişti.

Ancak bazı Cumhuriyetçi senatörler, NATO müttefiki Türkiye’ye Rus sistemi satın almasından dolayı sert bir yanıtın verilmesinden yana.

İki Cumhuriyetçi senatör Rick Scott ve Todd Young, satışı kınayan ve Trump yönetimine Türkiye’ye karşı yaptırımlar getirme çağrısında bulunan bir karar tasarısı sunmuştu. Tasarı ayrıca, “NATO üyesi ülkelerin, Rusya’yla ilişkilerinin düzeyini gözönüne alarak Türkiye’ nin NATO’da gelecekteki rolünü tartışmaya açma ihtiyacına” vurgu yapıyor. Scott yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’nin S-400 alımıyla ilgili olarak, “ulusal güvenliğimizi ve (NATO) ittifakın istikrarını tehdit ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

CAATSA, “Rusya Federasyonu’nun savunma ya da istihbarat sektörleriyle ya da bunlar adına çalışan kurum ve kişilerle önemli düzeyde alışverişte bulunan kişi ve kurumlara yaptırım uygulanmasını" öngörüyor.

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