HABER

Beyaz Saray’da şüpheli araç paniği

DÜNYA HABERLERİ  | 21.11.2019 15:57 | Son Güncelleme

ABD Başkanları’nın Washington’daki resmi ikametgah adresi Beyaz Saray’a izinsiz bir araç girmeye çalıştı.

Beyaz Saray’da şüpheli araç paniği

ABD, (DHA)- ABD Başkanları’nın Washington’daki resmi ikametgah adresi Beyaz Saray’a izinsiz bir araç girmeye çalıştı.
ABD Gizli Servisi’nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, şüpheli bir aracın Beyaz Saray’a girmeye çalıştığı ve aracın durdurularak sürücüsünün gözaltına alındığı duyuruldu. ABD Gizli Servisi’nin Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “İzinsiz bir araç, yasal olarak kontrol noktasına giren başka bir aracı takip ederek Beyaz Saray kompleksine giriş yapmaya çalıştı. Araç durduruldu ve kişi hemen ABD Gizli Servisi tarafından gözaltına alındı” denildi.

PARTNERÜnlü kalecinin sevgilisinden olay itiraf!Ünlü kalecinin sevgilisinden olay itiraf!
Drone'lar ufuk çizgisinin ötesine geçecekDrone'lar ufuk çizgisinin ötesine geçecek
İngiltere'de İşçi Partisi'nden 'yeşil sanayi devrimi' sözüİngiltere'de İşçi Partisi'nden 'yeşil sanayi devrimi' sözü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Soylu'nun tepki gösterdiği dizininin oyuncuları olay çıkardı

Soylu'nun tepki gösterdiği dizininin oyuncuları olay çıkardı

Adliye önünde silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Adliye önünde silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Cinsel içerikli paylaşımların nedenini açıkladı

Cinsel içerikli paylaşımların nedenini açıkladı

'Kuş ötmez diyorsun salatalığa...'

'Kuş ötmez diyorsun salatalığa...'

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Kılıçdaroğlu'ndan Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili ilk açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bölgeye kimseye yaklaştırılmıyor! Yoğun güvenlik önlemi alındı

Bölgeye kimseye yaklaştırılmıyor! Yoğun güvenlik önlemi alındı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

Dünyanın gözü oradaydı! Uçaktan inince ilk sözleri bu oldu

Dünyanın gözü oradaydı! Uçaktan inince ilk sözleri bu oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Drone'lar ufuk çizgisinin ötesine geçecek

Drone'lar ufuk çizgisinin ötesine geçecek

‘Dünyada eşek nüfusu Çin'de 5 yılda yüzde 50 azalabilir’

‘Dünyada eşek nüfusu Çin'de 5 yılda yüzde 50 azalabilir’

SpaceX roketi Starship, test sırasında patladı

SpaceX roketi Starship, test sırasında patladı

Casus askerin gözaltı görüntüleri yayınlandı!

Casus askerin gözaltı görüntüleri yayınlandı!

Dolandırıcılıktan hüküm giydi hapiste de rahat durmadı!

Dolandırıcılıktan hüküm giydi hapiste de rahat durmadı!

Kuzey Kore lideri Kim o teklifi reddetti!

Kuzey Kore lideri Kim o teklifi reddetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.