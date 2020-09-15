Beyaz Saray'da Tarihi İmza Töreni

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasındaki tarihi barış anlaşması bugün Beyaz Saray’da imzalanıyor.
Başkan Donald Trump’ın ev sahipliğini yaptığı törene İsrail, BAE ve Bahreyn liderlerinin yanı saıra 700’ün üzerinnde davetlinin katılması bekleniyor.
Anlaşmayı İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve BAE ve Bahreyn dışişleri bakanları imzalayacak.
İsrail ile iki Körfez ülkesi arasında imzalanacak ikili anlaşmaların yanı sıra, üç ülkenin de dahil olduğu bir anlaşma da gündemde. Üç ülke arasındaki anlaşmaya Hz. İbrahim’e atfen “Abraham Mutabakatı” olarak adlandırıldı.
Kushner: “Anlaşmalar bölgede umut yarattı”
Birçok Ortadoğu uzmanı ve eski yetkililer, anlaşmaların Filistinliler’i görmezden geldiğini savunurken Filistinliler de bu girişimden rahatsız. Ancak buna rağmen anlaşmaları en sert şekilde eleştirenler bile bu girişimin bölgede başta Suudi Arabistan olmak üzere İran, Suriye ve Lübnan’da önemli siyasi etkiler de yaratabileceğini öngörüyor.
Müzekereleri yürüten, Trump’ın damadı ve kıdemli danışmanı Jared Kushner, “Bu, anlaşmalara dahil olan ülkeler için büyük bir başarı ve bölgede inanılmaz bir umut ve iyimserlik yarattı” ifadelerini kullandı.
ABC televizyon kanalına konuşan Kushner ayrıca bu adımın Filistinliler’e de bir fırsat sunduğunu savunarak, “Bir gün onlar da daha iyi bir hayat yaşamak istediklerinde anlaşmalara dahil olacaklarına inanıyorum” dedi.
Kushner ve Trump’ın uluslararası müzakere yetkilisi Avi Berkowitz tarafından aylar boyunca yürütülen müzakerelerin ardından İsrail ile BAE arasında anlaşma kararı resmi olarak 13 Ağustos’ta açıklanmış, bunun ardından da iki ülke arasında direk uçuşlar başlatılmıştı.
Anlaşmaların içeriğiyle ilgili ayrıntılar henüz açıklanmadı. Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi İsrail ile BAE arasındaki ikili anlaşmanın Bahreyn ile yapılan anlaşmadan daha uzun ve daha ayrıntılı olduğunu belirtti. Yetkiliye göre bunun nedeni de müzakerelere daha fazla zaman ayrılmış olması. Ancak imza töreninden bir gün önce bile henüz ayrıntıların açıklanmamış olması bazıları tarafından şüpheli olarak yorumlanıyor.
Anlaşmalara İsrail’de de büyük oranda destek verilmesine rağmen bu girişimin Amerika’nın BAE ve Bahreyn’e gelişmiş silah satmasıyla ve dolayısıyla da Amerika’nın İsrail’in bölgedeki askeri üstünlüğünü koruma politikasının değişmesiyle sonuçlanacağı yönünde de kaygılar gündemde.