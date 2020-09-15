Beyaz Saray’da Tarihi İmzalar Atıldı

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasında ABD’nin arabuluculuğunda normalleşme anlaşmaları imzalandı. ABD Başkanı Donald Trump imza töreninde “Ortadoğu’da barış için tarihi bir gün” dedi.
Başkan Trump Beyaz Saray’ın balkonundan imza töreni için bahçede toplanan davetlilere hitap etti. Trump’a İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid ve Bahreyn’in Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed El Halife eşlik etti.
Başkan Donald Trump törende yaptığı konuşmada, “Tarihin seyrini değiştirmek üzere buradayız. Yıllar süren ayrışma ve çatışmanın ardından yeni bir Ortadoğu’nun doğuş sürecini başlatıyoruz” ifadelerini kullandı.
Törende konuşma yapan İsrail Başbakanı Netanyahu da, “Bugün tarihi bir gün. Yeni bir barışın doğuşunu müjdeliyor. Karşı karşıya olduğumuz tüm zorluklara rağmen bu önemli günü takdir edelim” diye konuştu.
İmza töreninde konuşan BAE Dışişleri Bakanı da “ABD liderlik göstererek Ortadoğu'da olumlu bir rol üstleniyor. Bugün imzaladığımız anlaşma bunun göstergesi'' şeklinde konuştu.
Anlaşma metinleri üç dilde imzalandı
Törende yapılan konuşmaların ardından İsrail ile BAE arasında diplomatik ilişkilerin tesisini öngören anlaşma metni, Bahreyn ile ilişkilerin normalleşmesini öngören anlaşma metni ve son olarak da ABD’nin de katılımıyla üç tek Tanrı’lı dinin peygamberleri arasında yer alan Hz. İbrahim’in adını taşıyan Abraham (İbrahim) Anlaşması imzalandı.
İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında imzalanan anlaşma metinleri İngilizce, İbranice ve Arapça olmak üzere üç dilde hazırlandı. İbrahim Anlaşması’nın da İngilizce, İbranice kopyaları ile iki Arapça kopyası imzalandı.
Netanyahu'ya Beyaz Saray'ın anahtarı
Üç ülkeyi temsil eden lider ve bakanlarla imza töreninden önce Oval Ofis’te bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile beş ya da altı ülkenin daha benzer anlaşmalar imzalayabileceğini söyledi.
ABD Başkanı İsrail Başbakanı ile görüşmesi sırasında Beyaz Saray’ın sembolik altın renkli anahtarını hediye etti. İsrail Başbakanı Netanyahu Trump’a “İsrail halkının kalbinin anahtarına sahipsiniz” sözleriyle teşekkür etti.
ABD Başkanı Beyaz Saray’daki imza töreninden önce Twitter’dan bir mesaj paylaşarak “İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn Krallığı’ndan liderleri kimsenin olası görmediği önemli anlaşmaları imzalamak üzere Beyaz Saray’da karşılıyorum. Başka ülkeler de anlaşma yapacak” mesajını yazdı.
Pelosi: “Kongre, İsrail'in Ortadoğu'da askeri üstünlüğünü koruyabildiğinden emin olmak istiyor”
Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nin Başkanı Nancy Pelosi, normalleşme anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada İsrail’in Batı Şeria’da ilhak planlarını durduracağı açıklamasına ilişkin ayrıntıların anlaşılmasının kritik önemde olduğunu söyledi.
İsrail ile normalleşme karşılığında ABD’nin BAE’ye F-35 savaş uçakları, Reaper drone ve Glower adı verilen elektronik savaş uçağı satılacağı gündeme gelmişti. ABD Başkanı Trump bugün Oval Ofis’teki görüşmeler sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, “Bunun kolay olacağını sanıyorum” dese de, Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, 'Kongre İsrail'in Ortadoğu'da askeri üstünlüğünü koruyabildiğinden emin olmak istiyor'' sözleriyle BAE’ye bu tür gelişmiş silahların satılmasının bölgedeki askeri dengeleri etkileyeceğine dikkat çekti.
İmza töreni sırasında İsrail’in güneyinde siren sesleri
Beyaz Saray’da imza töreni devam ederken İsrail’in güneyinden siren sesleri yükseldi. Hamas’ın yönetimindeki Gazze’den roket ateşinin ardından İsrail’in güneyindeki Aşkelon ve Aşdod kentlerinde uyarı sirenleri duyuldu.
Filistinliler normalleşme anlaşmalarına tepkili
Filistinliler anlaşmalara tepkili. Filistinli aktivistler Gazze ve Batı Şeria’da protesto gösterileri düzenleyerek ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile BAE ve Bahreyn’in liderlerinin resimlerini yaktı.
Salı günü açıklanan bir ankete göre, Filistinliler’in yüzde 86’sı BAE ile imzalanan normalleşme anlaşmasının yalnızca İsrail’in çıkarlarına hizmet ettiği görüşünde. Filistin Politika ve Araştırma Merkezi tarafından yapılan anket kapsamında İsrail işgali altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi’ndeki 1270 Filistinli’yle görüşüldü.