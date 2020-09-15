Beyaz Saray’da Tarihi İmzalar Atıldı

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasında ABD’nin arabuluculuğunda normalleşme anlaşmaları imzalandı. ABD Başkanı Donald Trump imza töreninde “Ortadoğu’da barış için tarihi bir gün” dedi.

Başkan Trump Beyaz Saray’ın balkonundan imza töreni için bahçede toplanan davetlilere hitap etti. Trump’a İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid ve Bahreyn’in Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed El Halife eşlik etti.

Başkan Donald Trump törende yaptığı konuşmada, “Tarihin seyrini değiştirmek üzere buradayız. Yıllar süren ayrışma ve çatışmanın ardından yeni bir Ortadoğu’nun doğuş sürecini başlatıyoruz” ifadelerini kullandı.

Törende konuşma yapan İsrail Başbakanı Netanyahu da, “Bugün tarihi bir gün. Yeni bir barışın doğuşunu müjdeliyor. Karşı karşıya olduğumuz tüm zorluklara rağmen bu önemli günü takdir edelim” diye konuştu.

İmza töreninde konuşan BAE Dışişleri Bakanı da “ABD liderlik göstererek Ortadoğu'da olumlu bir rol üstleniyor. Bugün imzaladığımız anlaşma bunun göstergesi'' şeklinde konuştu.