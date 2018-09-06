ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili gazeteci Bob Woodward'ın yeni kitabının gündeme bomba gibi düşmesinin ardından New York Times gazetesine üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisinin kimliği açıklanmadan yazdığı makale tartışma yarattı.

"Trump yönetiminin içindeki direnişin bir parçasıyım" isimli makalede yetkili, "Sorunun temeli başkanın ahlaksızlığıdır" diyerek "Trump gidene kadar demokratik kurumları korumak ve Trump'ın kötü sonuçlar doğurabilecek eğilimlerini engellemek için birçok Beyaz Saray yetkilisinin çalıştığını" yazıyor.

Yetkili Trump'ın “ahlaksızlığı”, "kendini tekrar eden boş lafları" ve “yarı olgunlaşmış, bilgisizce ve zaman zaman pervasızca” aldığı kararlar nedeniyle Trump'ın birşey söylediği ama Beyaz Saray yetkililerinin başka bir şey yaptığı "ikili bir başkanlık” oluştuğunu yazdı.

Yetkili, "Trump'ın tam olarak kavramayacağı ikilem, kendi idaresindeki üst düzey yetkililerin kendi içlerinde gündemini ve kötü eğilimlerini engellemek için gayretle çalışıyor olmalarıdır" dedi. Makaleyi yazan yetkili, yönetim içindeki "direniş"e dahil bir Cumhuriyetçi olduğunu ifade etti.