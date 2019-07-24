Beyaz Saray'da 'Türkiye Yaptırımları' Toplantısı

Başkan Donald Trump, Beyaz Saray'da Cumhuriyetçi senatörlerle Türkiye'ye Rusya'dan S-400 alımı nedeniyle olası yaptırımlar konusunu görüştü.

Görüşme basına kapalı yapıldı.

Beyaz Saray'dan verilen bilgiye göre, Resmi Akşam Yemeği Salonu'ndaki görüşmeye 45 Cumhuriyetçi senatör katıldı.

Türkiye'ye olası yaptırımlar konulu toplantıya ilişkin haber ilk olarak geçen hafta Washington Post gazetesinde yer almıştı. Habere göre, Cumhuriyetçi senatörlere, "Başkan Trump adına", üzerinde konu başlığı olarak "Türkiye yaptırımları" yazan bir davetiye gönderilmişti.

Trump yönetimi, Türkiye’yi S-400 alımı nedeniyle geçen hafta Çarşamba günü F-35 programından çıkarma sürecini resmen başlatmıştı. Şimdi de Washington’un kısa adıyla CAATSA olarak bilinen Amerika’nın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası kapsamında Türkiye’ye yeni yaptırımlar getirmesi ihtimali bulunuyor.

Başkan Trump her ne kadar Türkiye'ye karşı yeni yaptırımlar seçeneğine çok sıcak bakmadığı yönünde işaretler vermiş olsa da, bazı Cumhuriyetçiler NATO müttefiki Türkiye’ye Rus sistemini satın almasından dolayı sert bir yanıtın verilmesinden yana.