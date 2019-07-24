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Beyaz Saray'da 'Türkiye Yaptırımları' Toplantısı

24.07.2019 00:42 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, Beyaz Saray'da Cumhuriyetçi senatörlerle Türkiye'ye Rusya'dan S-400 alımı nedeniyle olası yaptırımlar konusunu görüştü. Görüşme basına kapalı yapıldı. Beyaz Saray'dan verilen bilgiye göre, Resmi Akşam Yemeği Salonu'ndaki görüşmeye 45 Cumhuriyetçi senatör katıldı

Beyaz Saray'da 'Türkiye Yaptırımları' Toplantısı

Başkan Donald Trump, Beyaz Saray'da Cumhuriyetçi senatörlerle Türkiye'ye Rusya'dan S-400 alımı nedeniyle olası yaptırımlar konusunu görüştü.

Görüşme basına kapalı yapıldı.

Beyaz Saray'dan verilen bilgiye göre, Resmi Akşam Yemeği Salonu'ndaki görüşmeye 45 Cumhuriyetçi senatör katıldı.

Türkiye'ye olası yaptırımlar konulu toplantıya ilişkin haber ilk olarak geçen hafta Washington Post gazetesinde yer almıştı. Habere göre, Cumhuriyetçi senatörlere, "Başkan Trump adına", üzerinde konu başlığı olarak "Türkiye yaptırımları" yazan bir davetiye gönderilmişti.

Trump yönetimi, Türkiye’yi S-400 alımı nedeniyle geçen hafta Çarşamba günü F-35 programından çıkarma sürecini resmen başlatmıştı. Şimdi de Washington’un kısa adıyla CAATSA olarak bilinen Amerika’nın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası kapsamında Türkiye’ye yeni yaptırımlar getirmesi ihtimali bulunuyor.

Başkan Trump her ne kadar Türkiye'ye karşı yeni yaptırımlar seçeneğine çok sıcak bakmadığı yönünde işaretler vermiş olsa da, bazı Cumhuriyetçiler NATO müttefiki Türkiye’ye Rus sistemini satın almasından dolayı sert bir yanıtın verilmesinden yana.

İki Cumhuriyetçi senatör Rick Scott ve Todd Young geçen hafta, S-400 satışını kınayan ve Trump yönetimine Türkiye’ye karşı yaptırımlar getirme çağrısında bulunan bir karar tasarısı sunmuştu.

Bahsi geçen CAATSA yaptırımları, “Rusya Federasyonu’nun savunma ya da istihbarat sektörleriyle ya da bunlar adına çalışan kurum ve kişilerle önemli düzeyde alışverişte bulunan kişi ve kurumlara yaptırım uygulanmasını" öngörüyor.

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