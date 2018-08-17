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Beyaz Saray'daki kabine toplantısı dua ile başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 00:42 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump başkanlığında Beyaz Saray'da yapılan kabine toplantısına Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ettiği duanın ardından başlandı

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’da yaptığı kabine toplantısının, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun ettiği dua ile başlaması dikkati çekti.

Amerikan medyasının da takip ettiği ve Trump’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, Bakan Pompeo’nun duasıyla başladı.

Trump, bakanlara teşekkür ettikten sonra, "Toplantıya Pompeo'nun duasıyla başlayacağız." diyerek sözü Dışişleri Bakanına bıraktı.

Pompeo ise "Askerlik günlerinde sıkça okuduğu bir duayı okuyarak toplantıya başlamak istediğini" belirtti.

"Ey Tanrı, babamız, ey insanın kalbini arayan, samimiyetine ve gerçeğe yaklaşmamıza yardım et" sözleriyle başlayan duasında Pompeo'nun "Dürüstlükte ve temiz düşüncede iktidarımızın gücünü arttır" şeklindeki sözleri dikkati çekti.

Pompeo'nun yaklaşık bir dakikalık duasının ardından kabine üyeleri Trump'a kısa notlar halinde gündeme ilişkin bilgi sundu. Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.

ABD Başkanı Trump dindar biri olarak bilinmese de başta Başkan Yardımcısı Evanjelik Mike Pence olmak üzere kabinedeki bazı isimlerin dini ritüellerini medyanın önünde de yapmaları kamuoyunun dikkatini çekiyor.

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ABD Donald Trump ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo

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