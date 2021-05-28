Beyaz Saray'dan 6 Trilyon Dolarlık Bütçe Teklifi

Beyaz Saray altyapı, eğitim ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik harcamaları arttıracak 6 trilyon dolarlık bütçe teklifini açıkladı. Beyaz Saray, borçlanma maliyeti ucuzken şimdi yatırım yapmanın ve bütçe açığını daha sonra azaltmanın mali açıdan mantıklı olduğunu savundu.
1 Ekim’de başlayacak mali yıldaki hükümet harcamalarının sıralandığı bütçe, Demokrat Başkan Joe Biden’ın, ilk tam kapsamlı bütçe teklifi. Bütçe teklifi, ABD hükümetinin harcamalarını azaltmak isteyen ve zenginlerle büyük şirketler üzerindeki vergileri arttırma planlarına karşı çıkan Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin güçlü muhalefetiyle karşı karşıya.
Biden'ın 2022 mali yılı için sunduğu plan, Corona virüsü salgını harcamaları arttırmadan önceki 2019’daki giderlere göre, yüzde 36,6'lık bir artışla 6,01 trilyon dolar harcama ve 4,17 trilyon dolarlık vergi geliri çağrısı yapıyor. Planda, 1,84 trilyon dolarlık bir bütçe açığı öngörülüyor. Bu, Corona virüsü nedeniyle son iki yıldaki açığa göre keskin bir düşüş olsa da 2019'daki 984 milyar dolarlık açıktan daha yüksek.
Beyaz Saray yetkilileri, Biden'ın eşitsizliği giderme, iklim değişikliği alanında atılacak adımlar ve dört yıl daha ücretsiz kamu eğitimi sağlamaya yönelik 4 trilyon dolarlık planlarının 15 yıl içinde tamamen ödeneceğini ve vergi artışlarının 2030'dan sonra açıkları azaltmaya başlayacağını söyledi.
Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Cecilia Rouse, Biden yönetiminin, faiz oranlarının düşük olduğu bu dönemde ülke ekonomisine önemli yatırımlar yapmak için, bütçe açıkları ile yaşamaya istekli olduğu görüşünde. Rouse, ilerleyen yıllardaki bütçe açıklarında 2 trilyon doları aşan bir düşüş öngörüyor.
"Bu, uzun vadeli mali sorunumuzu ciddi şekilde daha da kötüleştiren önceki yönetimin yaptığı ödenmemiş vergi indirimlerinden keskin bir sapma" diye konuşan Rouse, "Sağlıklı bir maliyenin en önemli sınavı, borca yönelik gerçek faiz ödemeleridir. Borcun ekonomimize yük olup-olmadığını ve diğer yatırımları geride bırakıp-bırakmadığını bize söyleyen budur" ifadelerini kullandı.
Rouse, ekonomideki keskin büyümenin tetiklediği kısa vadeli enflasyon artışlarının görülebileceğini söyledi; ancak zaman içinde bunun yıllık yüzde 2 civarında bir orana düşmesini beklediğini sözlerine ekledi.
Gayrisafi yurtiçi hasılada Merkez Bankası’nın yüzde 1,8'lik tahminine karşı, mevcut muhafazakar Beyaz Saray tahminlerine göre, 2031'de yüzde 2 büyüme öngörüsüyle, artan yatırım ABD'nin ekonomik büyümesini hızlandıracak.
Biden'ın Ocak ayında göreve gelmesinden bu yana sunduğu bu ilk bütçe çerçevesi, siyasi önceliklerinin ayrıntılı planı olarak görülüyor ve harcamaların çoğunu onaylaması gereken Kongre ile aylarca süren zorlu müzakereleri başlatması anlamına geliyor.
Biden'ın ABD ekonomisini canlandırmak için daha fazla harcama yapma çabasına karşı Cumhuriyetçiler’in muhalefeti giderek büyüyor. Cumhuriyetçiler, bunun enflasyonu körükleyebileceğini ve kurumsal rekabet gücünü bastırabileceğini savunuyorlar.
Biden, salgından kurtulmaktan yolların ve köprülerin iyileştirilmesine kadar birçok girişiminin maliyeti nedeniyle Cumhuriyetçiler’le karşı karşıya.
ABD Maliye Bakanı Janet Yellen Perşembe günü yaptığı açıklamada söz konusu bütçenin ABD’nin borcunu arttıracağını ancak enflasyonist baskılara katkıda bulunmayacağını söyledi.
Demokrat Başkan Biden, Nisan ayında 1 Ekim'de başlayan mali yıl için yapılacak hükümet harcamaları konusunda yaklaşık 1,5 trilyon dolarlık kısmi bir liste sunmuştu.