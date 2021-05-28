Beyaz Saray'dan 6 Trilyon Dolarlık Bütçe Teklifi

Biden'ın 2022 mali yılı için sunduğu plan, Corona virüsü salgını harcamaları arttırmadan önceki 2019’daki giderlere göre, yüzde 36,6'lık bir artışla 6,01 trilyon dolar harcama ve 4,17 trilyon dolarlık vergi geliri çağrısı yapıyor. Planda, 1,84 trilyon dolarlık bir bütçe açığı öngörülüyor. Bu, Corona virüsü nedeniyle son iki yıldaki açığa göre keskin bir düşüş olsa da 2019'daki 984 milyar dolarlık açıktan daha yüksek.

Beyaz Saray altyapı, eğitim ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik harcamaları arttıracak 6 trilyon dolarlık bütçe teklifini açıkladı. Beyaz Saray, borçlanma maliyeti ucuzken şimdi yatırım yapmanın ve bütçe açığını daha sonra azaltmanın mali açıdan mantıklı olduğunu savundu.

Beyaz Saray yetkilileri, Biden'ın eşitsizliği giderme, iklim değişikliği alanında atılacak adımlar ve dört yıl daha ücretsiz kamu eğitimi sağlamaya yönelik 4 trilyon dolarlık planlarının 15 yıl içinde tamamen ödeneceğini ve vergi artışlarının 2030'dan sonra açıkları azaltmaya başlayacağını söyledi.

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Cecilia Rouse, Biden yönetiminin, faiz oranlarının düşük olduğu bu dönemde ülke ekonomisine önemli yatırımlar yapmak için, bütçe açıkları ile yaşamaya istekli olduğu görüşünde. Rouse, ilerleyen yıllardaki bütçe açıklarında 2 trilyon doları aşan bir düşüş öngörüyor.

"Bu, uzun vadeli mali sorunumuzu ciddi şekilde daha da kötüleştiren önceki yönetimin yaptığı ödenmemiş vergi indirimlerinden keskin bir sapma" diye konuşan Rouse, "Sağlıklı bir maliyenin en önemli sınavı, borca yönelik gerçek faiz ödemeleridir. Borcun ekonomimize yük olup-olmadığını ve diğer yatırımları geride bırakıp-bırakmadığını bize söyleyen budur" ifadelerini kullandı.

Rouse, ekonomideki keskin büyümenin tetiklediği kısa vadeli enflasyon artışlarının görülebileceğini söyledi; ancak zaman içinde bunun yıllık yüzde 2 civarında bir orana düşmesini beklediğini sözlerine ekledi.