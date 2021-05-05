Beyaz Saray’dan Aşılarda Fikri Mülkiyet Açıklaması

Dünya Ticaret Örgütü’ne üye ülkelerin Corona virüsü aşılarında fikri mülkiyet hakkının gevşetilmesi konusunda bir karara varmaları bekleniyor. Beyaz Saray, Başkan Joe Biden’ın bu yönde bir kararı daha önce desteklediğini ancak konuya ilişkin nihai açıklamanın ABD Ticaret Temsilciliği tarafından yapılması gerektiğini düşündüğünü belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki günlük basın toplantısında konuya değindi. Sözcü, Biden’ın başkan adayı olduğu dönemde fikri mülkiyet muafiyetinin gevşetilmesine destek verdiğini ve ABD’nin konuya ilişkin kararını yakın zamanda açıklayacağını söyledi.

Beyaz Saray sözcüsü, aşıların uluslararası topluma mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde ulaştırılmasını amaçladıklarını vurguladı.

Dünya Bankası Başkanı’ndan çağrı

Dünya Bankası Başkanı David Malpass da gelişmiş ülkelerin ellerindeki fazla aşı dozlarını mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde gelişmekte olan ülkelere göndermeleri çağrısında bulundu.

Malpass bu ülkelerin daha fazla miktarda aşı ihraç etmeleri gerektiğini söyledi.