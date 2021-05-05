Beyaz Saray’dan Aşılarda Fikri Mülkiyet Açıklaması

Dünya Ticaret Örgütü’ne üye ülkelerin Corona virüsü aşılarında fikri mülkiyet hakkının gevşetilmesi konusunda bir karara varmaları bekleniyor. Beyaz Saray, Başkan Joe Biden’ın bu yönde bir kararı daha önce desteklediğini ancak konuya ilişkin nihai açıklamanın ABD Ticaret Temsilciliği tarafından yapılması gerektiğini düşündüğünü belirtti.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki günlük basın toplantısında konuya değindi. Sözcü, Biden’ın başkan adayı olduğu dönemde fikri mülkiyet muafiyetinin gevşetilmesine destek verdiğini ve ABD’nin konuya ilişkin kararını yakın zamanda açıklayacağını söyledi.
Beyaz Saray sözcüsü, aşıların uluslararası topluma mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde ulaştırılmasını amaçladıklarını vurguladı.
Dünya Bankası Başkanı’ndan çağrı
Dünya Bankası Başkanı David Malpass da gelişmiş ülkelerin ellerindeki fazla aşı dozlarını mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde gelişmekte olan ülkelere göndermeleri çağrısında bulundu.
Malpass bu ülkelerin daha fazla miktarda aşı ihraç etmeleri gerektiğini söyledi.
Dünya Ticaret Örgütü toplantısından ne karar çıkacak?
Dünya Ticaret Örgütü’ne üye 164 üye devletin temsilcileri Cenevre’de iki gündür devam eden toplantıda, Güney Afrika ve Hindistan’ın Ekim ayında gündeme getirdiği öneriyi görüşüyor.
İki ülke, Corona virüsüne karşı aşı geliştiren ilaç firmalarının aşılar üzerindeki patent hakkını geçici olarak kaldırmasını ve bu sayede ülkelerin aşıların jenerik versiyonunu üretmelerine olanak sağlanmasını teklif etmişti.
Öneriye destek verenler bu adımın gelişmekte olan ülkelerin aşı üretimini hızlandıracağını savunuyor. Ancak ilaç firmaları ise aşılarda fikri mülkiyet hakkının gevşetilmesinin sağlık teknolojisinde inovasyona zarar vereceği görüşünde.
Geçtiğimiz ay geçmişte Nobel Ödülü’ne layık görülmüş 175 kişi ABD Başkanı Joe Biden’a yazdıkları mektupta Corona virüsü aşılarıyla ilgili olarak fikri mülkiyet haklarının geçici olarak kaldırılmasına destek verme çağrısında bulunmuştu.
“Devletler büyük ilaç şirketlerini teknik bilgileri paylaşmaya zorlamalı”
Halkın Aşı Birliği’nin (People’s Vaccine Alliance) yaptığı yeni ankete göre, G7 ülkelerinde halkın büyük çoğunluğu, devletlerin ilaç şirketlerinin aşı formüllerini ve teknolojilerini paylaşmalarını sağlaması gerektiğini düşünüyor.
Uluslararası Af Örgütü’nün de internet sitesinden açıkladığı Halkın Aşı Birliği’nin analizine göre, G7 ülkelerinde halkın ortalama %70’i, devletin aşılarla ilgili teknik bilgilerin paylaşılmasını sağlamasını istiyor.
Devlet müdahalesine desteğin en yüksek olduğu ülke, katılımcıların %82’sinin olumlu yanıt verdiği İtalya. Ankete göre onu %76 ile Kanada takip ediyor.