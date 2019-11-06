Beyaz Saray'dan azil soruşturmasındaki ifade metinlerine tepki

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham, Başkan Donald Trump'a yönelik başlatılan azil soruşturması kapsamında yayımlanan iki ifade metnine ilişkin, "Yayımlanan her iki ifade metni de bu gayrimeşru azil düzmecesinde düşünüldüğünden daha da az delil olduğunu ortaya sermiştir." açıklamasında bulundu.

Grisham, Trump'a yönelik azil soruşturması kapsamında kapalı oturumlarda konuşan ABD'nin eski Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker ve ABD'nin Avrupa Birliği (AB) Temsilcisi Gordon Sondland'ın ifade metinlerinin yayımlanmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Grisham, açıklamasında, "Yayımlanan her iki ifade metni de bu gayrimeşru azil düzmecesinde düşünüldüğünden daha da az delil olduğunu ortaya sermiştir." yorumunda bulundu.

Sondland'ın halen Ukrayna'ya yardımların neden, kim tarafından ve ne zaman kesilmediğini belirttiğini anımsatan Grisham, "Sondland aynı zamanda yardımların kesilmesi ile (Ukrayna görüşmesi) arasında bir bağlantı olduğunu varsaydığını belirtmiş ancak bu varsayım için somut bir kaynak belirtemiyor." eleştirisinde bulundu.