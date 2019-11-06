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Beyaz Saray'dan azil soruşturmasındaki ifade metinlerine tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.11.2019 00:52 | Son Güncelleme

Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham: - "Yayımlanan her iki ifade metni de bu gayrimeşru azil düzmecesinde düşünüldüğünden daha da az delil olduğunu ortaya sermiştir" - "Söylemi etkilemek için tasarlanan taraflı medya başlıklarının ne kadar çok olduğu, Başkan Trump'ın yanlış hiçbir şey yapmadığı gerçeğini değiştirmez" - Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell: - "Eğer bugün Senatoda bir oylama olursa bu kesinlikle Trump'ın görevden alınmasına yol açmaz"

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham, Başkan Donald Trump'a yönelik başlatılan azil soruşturması kapsamında yayımlanan iki ifade metnine ilişkin, "Yayımlanan her iki ifade metni de bu gayrimeşru azil düzmecesinde düşünüldüğünden daha da az delil olduğunu ortaya sermiştir." açıklamasında bulundu.

Grisham, Trump'a yönelik azil soruşturması kapsamında kapalı oturumlarda konuşan ABD'nin eski Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker ve ABD'nin Avrupa Birliği (AB) Temsilcisi Gordon Sondland'ın ifade metinlerinin yayımlanmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Grisham, açıklamasında, "Yayımlanan her iki ifade metni de bu gayrimeşru azil düzmecesinde düşünüldüğünden daha da az delil olduğunu ortaya sermiştir." yorumunda bulundu.

Sondland'ın halen Ukrayna'ya yardımların neden, kim tarafından ve ne zaman kesilmediğini belirttiğini anımsatan Grisham, "Sondland aynı zamanda yardımların kesilmesi ile (Ukrayna görüşmesi) arasında bir bağlantı olduğunu varsaydığını belirtmiş ancak bu varsayım için somut bir kaynak belirtemiyor." eleştirisinde bulundu.

Grisham, açıklamasında, "Öte yandan Volker'in ifadesi ortada bir şeyin karşılığında bir şey verilmesi gibi bir durum olmayabileceğini, çünkü Ukraynalıların o dönemde askeri yardımlar hakkında bilgileri olmadığını ortaya koymuştur. Söylemi etkilemek için tasarlanan taraflı medya başlıklarının ne kadar çok olduğu, Başkan Trump'ın yanlış hiçbir şey yapmadığı gerçeğini değiştirmez." ifadesini kullandı.

- Senato çoğunluk liderinden azil açıklaması

Öte yandan ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, bugün yaptığı açıklamada, azil soruşturmasının Demokratlar'ın kontrolündeki Temsilciler Meclisinden geçtikten sonra Senatoya gelmesini beklediklerini vurguladı.

Senatodaki süreç hakkında McConnell, "Senatodaki yargı sürecinin ne kadar süreceği, Senatonun bu konuda ne kadar zaman harcamak istediğine bağlı. Ama bu sürecin nasıl sonuçlanacağından emin olduğumu söyleyebilirim. Eğer bugün Senatoda bir oylama olursa bu kesinlikle Trump'ın görevden alınmasına yol açmaz." ifadesini kullandı.

- Trump'a yönelik azil soruşturması

ABD Başkanı Trump, Zelenskiy ile temmuzda telefon görüşmesi yapmış, görüşmede Zelenskiy'e rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediği iddia edilmiş, ABD Kongresi'ndeki Demokratlar da bu iddia üzerine azil soruşturması başlatmıştı.

Trump ise Zelenskiy ile görüşmesinin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuş ancak telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık askeri ve mali yardımın askıya alındığını açıklaması dikkati çekmişti.

Beyaz Saray, görüşmenin dökümünü yayımlamış ve yardımlarla görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu.

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