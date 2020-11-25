Beyaz Saray’dan Biden’ın İstihbarat Brifingi Almasına Onay

Beyaz Saray 3 Kasım seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre başkan seçilen Demokrat Joe Biden’ın, Başkan’ın günlük gizli istihbarat brifinglerini almasına onay verdi. Reuters haber ajansı Biden’ın, dünyanın dört bir yanından gelen ulusal güvenlik tehditleriyle ilgili istihbarat raporlarını almasına yeşil ışık yakıldığı haberini yönetimden bir yetkiliye dayandırdı. Joe Biden da Delaware eyaletinin Wilmington kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada henüz istihbarat brifingi almadığını ancak brifingleri almasının kendisine teklif edildiğini söyledi. ABD’de seçimlerin ardından bir sonraki yönetime geçiş sürecinin resmi olarak başlatılmasından sorumlu kurum olan Genel Hizmetler İdaresi (GSA), hafta başında Biden’ı, geçiş sürecinin resmen başlatılabileceği konusunda bilgilendirmişti. Bir Ulusal İstihbarat yetkilisi tarafından yapılan açıklamada da Beyaz Saray’ın bu akşamüstü Ulusal İstihbarat Dairesi’nin geçiş sürecine destek vermek amacıyla başkanın günlük brifinglerini sağlamaya başlayacağı belirtildi.

GSA’in geçiş sürecini resmen başlatmaya hazır olduğunu açıklamasının ardından Biden’ın ekibi Başkan Trump yönetimindeki yetkililerle, Biden’ın 20 Ocak’ta yemin ederek görevi devraldıktan sonra arşı karşıya kalacağı olası ulusal güvenlik tehditleri konusunda iletişim kurmaya başladı. Savunma Bakanlığı yetkilileri GSA Başkanı Emily Murphy’nin geçiş sürecinin resmen başlayacağını açıklamasının ardından Biden’ın ekibinin Pentagon ile temas kurmaya başladığını bildirdi. Murphy’nin açıklaması Biden’ın geçiş süreci için devlet kaynaklarını kullanabilmesinin, güvenlik brifingleri alabilmesinin ve geçiş yetkililerinin federal hükümet dairelerine erişiminin önünü açıyor. Biden güvenlik brifinglerini almadığı dönemde, kendi istihbarat ve askeri danışma ekibinden bu konularda bilgi alıyordu. Başkan’ın günlük istihbarat brifinglerinde ABD istihbaratının dünya genelindeki tehditlerle ilgili değerlendirmeleri yer alıyor. Biden’ın öncelikli hedefleri arasında ABD’de 250 binden fazla kişinin ölümüne neden olan Corona virüsü salgınının kontrol altına alınması var.