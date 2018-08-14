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Beyaz Saray'dan 'Brunson' Açıklaması

14.08.2018 22:58 | Son Güncelleme

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders, Başkan Donald Trump'ın Türkiye'de halen ev hapsinde tutulan rahip Andrew Brunson'ın hala serbest bırakılmamasından "büyük hayalkırıklığı" duyduğunu söyledi

Beyaz Saray'dan 'Brunson' Açıklaması

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders, Başkan Donald Trump'ın Türkiye'de halen ev hapsinde tutulan rahip Andrew Brunson'ın hala serbest bırakılmamasından "büyük hayal kırıklığı" duyduğunu söyledi.

Sanders günlük basın brifinginde konuyla ilgili bir soruyu yanıtlarken, "Başkan (Trump) rahip Brunson'ın ve onun yanısıra diğer Amerikalılarla diplomatik misyon çalışanlarının hala serbest bırakılmamış olmasından dolayı büyük hayal kırıklığı içerisinde" dedi.

Sözcü Sanders, "Türkiye'yi doğru olanı yapmaya ve bu kişileri serbest bırakmaya çağırıyoruz" ifadesini kullandı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un dün Beyaz Saray'da Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'la görüştüğüne işaret eden Sanders, görüşmede Bolton'un Amerika'nın kaygılarını bir kez daha gündeme getirdiğini bildirdi.

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