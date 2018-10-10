Beyaz Saray'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın kabinesindeki üç ismin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda görüşerek, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetiyle ilgili soruşturmada Riyad yönetimine "şeffaf olması" çağrısında bulunduklarını bildirdi.

Sözcü Sanders, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti hakkında ABD yönetiminin yaptığı görüşmelere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Sanders açıklamasında, "Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve Beyaz Saray Başdanışmanı Jared Kushner, Washington Post yazarı kayıp gazeteci hakkında dün Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile konuştu. Ayrıca, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Veliaht Prens ile müteakip bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve ABD'nin bilgi talep ettiğini vurguladı." ifadesini kullandı.

Görüşmelerde ABD'nin Riyad yönetiminden daha fazla detay istediğini belirten Sanders, "Suudi yönetiminden konuyla ilgili soruşturma sürecinde şeffaf olmasını istiyoruz. Bu konuyu yakından takip ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.