Beyaz Saray’dan Erdoğan-Biden Görüşmesi Açıklaması

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Başkan Joe Biden'la Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO zirvesi sırasında yapacakları ikili görüşmede insan hakları dahil geniş yelpazede bir dizi konuyu ele alacaklarını söyledi.

Sullivan, Biden’ın bu hafta ve gelecek hafta İngiltere, Belçika ve İsviçre’yi kapsayacak ziyaretleriyle ilgili Beyaz Saray’da gazetecilere brifing verdi.

Bir gazetecinin 14 Haziran’da NATO zirvesi sırasında Biden ve Erdoğan arasında yapılması öngörülen ikili görüşmenin içeriğiyle ilgili sorusunu yanıtlayan Sullivan, görüşmenin geniş ölçekte ve kapsamlı bir gündemi olacağını söyledi.

Doğu Akdeniz, Suriye, İran, Dağlık Karabağ gibi bölgede şu anda öne çıkan meselelerin iki lider tarafından masaya yatırılacağını ifade eden Sullivan, ayrıca Türkiye’nin Afganistan’la ilgili müzakereler ve diplomaside ileriki süreçte oynayacağı rolün de görüşmede tartışılacağını belirtti.

Sullivan, bunun yanında ABD ve Türkiye’nin, “değerler, insan hakları ve diğer konularda aralarındaki önemli ayrılıkların bazılarıyla nasıl başa çıkacakları” hususunun da Biden ve Erdoğan tarafından ele alınacağını aktardı.