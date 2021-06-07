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Beyaz Saray’dan Erdoğan-Biden Görüşmesi Açıklaması

07.06.2021 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Biden'la Erdoğan'ın yapacakları ikili görüşmede insan hakları dahil geniş yelpazede bir dizi konuyu ele alacaklarını söyledi

Beyaz Saray’dan Erdoğan-Biden Görüşmesi Açıklaması

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Başkan Joe Biden'la Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO zirvesi sırasında yapacakları ikili görüşmede insan hakları dahil geniş yelpazede bir dizi konuyu ele alacaklarını söyledi.

Sullivan, Biden’ın bu hafta ve gelecek hafta İngiltere, Belçika ve İsviçre’yi kapsayacak ziyaretleriyle ilgili Beyaz Saray’da gazetecilere brifing verdi.

Bir gazetecinin 14 Haziran’da NATO zirvesi sırasında Biden ve Erdoğan arasında yapılması öngörülen ikili görüşmenin içeriğiyle ilgili sorusunu yanıtlayan Sullivan, görüşmenin geniş ölçekte ve kapsamlı bir gündemi olacağını söyledi.

Doğu Akdeniz, Suriye, İran, Dağlık Karabağ gibi bölgede şu anda öne çıkan meselelerin iki lider tarafından masaya yatırılacağını ifade eden Sullivan, ayrıca Türkiye’nin Afganistan’la ilgili müzakereler ve diplomaside ileriki süreçte oynayacağı rolün de görüşmede tartışılacağını belirtti.

Sullivan, bunun yanında ABD ve Türkiye’nin, “değerler, insan hakları ve diğer konularda aralarındaki önemli ayrılıkların bazılarıyla nasıl başa çıkacakları” hususunun da Biden ve Erdoğan tarafından ele alınacağını aktardı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, “Başkan Biden, Erdoğan’ı çok iyi biliyor. İki lider birlikte çok zaman geçirdi ve ikisinin de ilişkilerin tam boyutunu gözden geçirme yolundaki bu ciddi fırsatı dört gözle beklediklerini düşünüyorum” diye konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşme tarihi geçen hafta kesinleşmişti. Beyaz Saray iki liderin NATO zirvesi sırasında 14 Haziran’da biraraya geleceğini açıklamıştı. Beyaz Saray açıklamasında, “Başkan ayrıca geniş yelpazede bir dizi ikili ve bölgesel meseleyi ele almak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşecek” ifadesi kullanılmıştı.

ABD’de yeni yönetimin Ocak ayında işbaşı yapmasından bu yana Biden ve Erdoğan ilk kez yüz yüze görüşecek. İki lider bundan önce 23 Nisan’da telefon görüşmesi yapmıştı.

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