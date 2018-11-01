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Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesi açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 21:27 | Son Güncelleme

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders: - "Başkan (Donald Trump) bu sabah Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile görüştü. İki lider özellikle Suriye'deki koordinasyon konusunda birlikte çalışma arzusunu ele aldılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pittsburgh'daki sinagogda yaşanan trajik kayıplar için başsağlığı dileğinde bulundu"

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan telefon görüşmesine ilişkin, "İki lider özellikle Suriye'deki koordinasyon konusunda birlikte çalışma arzusunu ele aldılar." açıklamasını yaptı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, yaptığı yazılı açıklamada, Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin bilgi verdi.

Sanders, açıklamasında, "Başkan (Donald Trump) bu sabah Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile görüştü. İki lider özellikle Suriye'deki koordinasyon konusunda birlikte çalışma arzusunu ele aldılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pittsburgh'daki sinagogda yaşanan trajik kayıplar için başsağlığı dileğinde bulundu." ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders Türkiye

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