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Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesi açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 02:52 | Son Güncelleme

Beyaz Saray: - "İki lider ikili ilişkilerin öneminin altını çizdi ve Suriye meselesi ile (ABD-Türkiye arasındaki) ticaret dahil birçok konuyu ele aldı" - "İki başkan, potansiyel bir güvenli bölgenin oluşturulmasına ilişkin koordinasyonun devamı konusunda mutabık kaldı"

WASHINGTON (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "İki başkan, potansiyel bir güvenli bölgenin oluşturulmasına ilişkin koordinasyonun devamı konusunda mutabık kaldı." ifadesine yer verildi.

Beyaz Saray, Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"İki lider ikili ilişkilerin öneminin altını çizdi ve Suriye meselesi ile (ABD-Türkiye arasındaki) ticaret dahil birçok konuyu ele aldı. İki başkan, potansiyel bir güvenli bölgenin oluşturulmasına ilişkin koordinasyonun devamı konusunda mutabık kaldı ve (ABD) Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'ın, bu konulardaki ilave görüşmeler için bu hafta Washington'da Türk muhataplarıyla bir araya geleceklerini not etti."

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre de Erdoğan ve Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, ikili meseleler ve Suriye'de yaşanan son gelişmeler ele alınarak, siyasi sürecin desteklenmesinin önemi vurgulanmış ve terörün her türüne karşı mücadelede ortak kararlılığın altı çizilmişti.

Görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin stratejik ortağıyla yakın ilişkilerini sürdürme arzusunu yeniden teyit etmişti.

İki lider, ABD'nin Suriye'den çekilme kararının müşterek çıkarlara uygun olarak ve ortak hedeflerine zarar vermeyecek şekilde uygulanması hususunda mutabık kalmıştı.

Erdoğan ve Trump, ikili ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve 75 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşma konusunda da mutabık kalmıştı.

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