HABER

Beyaz Saray’dan F-35 Açıklaması

17.07.2019 21:48 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze sistemini teslim almaya başlamasının ardından Beyaz Saray’dan resmi açıklama geldi. Açıklamada “Ne yazık ki Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alma kararı Türkiye’nin F-35 programına katılımını imkansız kılmaktadır" denildi

Beyaz Saray’dan F-35 Açıklaması

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze sistemini teslim almaya başlamasının ardından Beyaz Saray’dan resmi açıklama geldi. Açıklamada “Ne yazık ki Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alma kararı Türkiye’nin F-35 programına katılımını imkansız kılmaktadır" denildi.

Beyaz Saray basın sözcülüğünden yapılan açıklamada “F-35 bu uçakların gelişmiş kapasitesi hakkında bilgi sahibi olmak için kullanılacak Rus istihbarat toplama platformu ile bir arada bulunamaz” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ABD’nin Türkiye ile meşru hava savunma gereksinimlerini karşılamak üzere hava savunma çözümleri sağlamak amacıyla aktif şekilde çalıştığı ve “Trump yönetiminin Türkiye’nin Patriot hava savunma sistemi alması için sıranın önüne çekmek amacıyla pek çok teklif sunduğu” belirtildi.

“Türkiye 65 yılı aşkın bir süredir köklü ve güvenilir bir ortak ve NATO müttefiki olmuştur ancak S-400’lerin kabul edilmesi bütün NATO müttefiklerinin Rus sistemlerinden uzaklaşma konusunda birbirlerine verdikleri taahhüde zarar vermektedir” denildi.

Türkiye’nin S-400 almasının NATO ittifakı içinde “birlikte çalışabilirliği” üzerinde olumsuz etkilerinin olacağının belirtildiği açıklamada “ABD hala Türkiye ile stratejik ilişkisine büyük değer vermektedir. NATO müttefikleri olarak ilişkimiz çok katmanlıdır ve sadece F-35’e odaklı değildir. Askeri ilişkilerimiz güçlüdür. Türkiye’de S-400 sisteminin varlığından kaynaklanan kısıtlamaları gözeterek Türkiye ile kapsamlı şekilde işbirliği yapmaya devam edeceğiz” ifadeleri yer aldı.

PARTNER Balayında öyle bir poz verdi ki... Balayında öyle bir poz verdi ki...
ABD'den Türkiye ve F-35 açıklaması: İmkansız...ABD'den Türkiye ve F-35 açıklaması: İmkansız...
Beyaz Saray: "Türkiye’nin Rusya’dan S-400 satın alma kararı Türkiye’nin F-35 programına katılımını imkansız kılmaktadır"Beyaz Saray: "Türkiye’nin Rusya’dan S-400 satın alma kararı Türkiye’nin F-35 programına katılımını imkansız kılmaktadır"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aracını vatandaşların üzerine sürmüştü! Suç makinesi çıktı!

Aracını vatandaşların üzerine sürmüştü! Suç makinesi çıktı!

Atatürk Havalimanı'nı işgal davasında karar!

Atatürk Havalimanı'nı işgal davasında karar!

Annesiyle paylaşımı olay oldu

Annesiyle paylaşımı olay oldu

Mayo itirafı! 'Çıplaklar kampında rahatım'

Mayo itirafı! 'Çıplaklar kampında rahatım'

TBMM'deki tüm partilerin oy birliğiyle kabul edildi!

TBMM'deki tüm partilerin oy birliğiyle kabul edildi!

Erbil'de silahlı saldırı! Türk diplomat şehit edildi

Erbil'de silahlı saldırı! Türk diplomat şehit edildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sudan'da bir darbe girişimi daha!

Sudan'da bir darbe girişimi daha!

Dünya diken üstünde! Trump az önce ilan etti

Dünya diken üstünde! Trump az önce ilan etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: ABD'den Türkiye ve F-35 açıklaması: İmkansız...

ABD'den Türkiye ve F-35 açıklaması: İmkansız...

Dünya Sağlık Örgütü açıkladı! Ebola salgını nedeniyle küresel acil durum ilan edildi

Küresel acil durum ilan edildi!

Erbil’deki restorana silahlı saldırı! İşte ilk kareler

Erbil’deki restorana silahlı saldırı! İşte ilk kareler

Erbil'de silahlı saldırı! Türk diplomat şehit edildi

Erbil'de silahlı saldırı! Türk diplomat şehit edildi

NATO’nun gizli raporunda 'İncirlik Üssü' iddiası

NATO’nun gizli raporunda 'İncirlik Üssü' iddiası

Türkiye ilk sırada! 184 milyon Euro'luk sevkiyat

Türkiye ilk sırada! 184 milyon Euro'luk sevkiyat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.