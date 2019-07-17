Beyaz Saray’dan F-35 Açıklaması

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze sistemini teslim almaya başlamasının ardından Beyaz Saray’dan resmi açıklama geldi. Açıklamada “Ne yazık ki Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alma kararı Türkiye’nin F-35 programına katılımını imkansız kılmaktadır" denildi.

Beyaz Saray basın sözcülüğünden yapılan açıklamada “F-35 bu uçakların gelişmiş kapasitesi hakkında bilgi sahibi olmak için kullanılacak Rus istihbarat toplama platformu ile bir arada bulunamaz” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ABD’nin Türkiye ile meşru hava savunma gereksinimlerini karşılamak üzere hava savunma çözümleri sağlamak amacıyla aktif şekilde çalıştığı ve “Trump yönetiminin Türkiye’nin Patriot hava savunma sistemi alması için sıranın önüne çekmek amacıyla pek çok teklif sunduğu” belirtildi.

“Türkiye 65 yılı aşkın bir süredir köklü ve güvenilir bir ortak ve NATO müttefiki olmuştur ancak S-400’lerin kabul edilmesi bütün NATO müttefiklerinin Rus sistemlerinden uzaklaşma konusunda birbirlerine verdikleri taahhüde zarar vermektedir” denildi.