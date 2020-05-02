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Beyaz Saray’dan Fauci’nin Kongre’de ifade Vermesine Engel

02.05.2020 02:19 | Son Güncelleme

Beyaz Saray, ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci’nin gelecek hafta Kongre’de ifade vermesine müsaade etmeyeceğini açıkladı

Beyaz Saray’dan Fauci’nin Kongre’de ifade Vermesine Engel

Beyaz Saray, ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci’nin gelecek hafta Kongre’de ifade vermesine müsaade etmeyeceğini açıkladı.

E-posta üzerinden bir açıklama yapan Beyaz Saray, Corona virüsü salgınına karşı mücadelede rol alan kişilerin Kongre’de ifade vermesinin ’’zarar verici’’ olacağını belirtti.

Temsilciler Meclisi Tahsisat Komisyonu Sözcüsü Evan Hollander’in verdiği bilgiye göre, görev alanına sağlık programları da giren komisyon 6 Mayıs’ta düzenleyeceği oturumda Fauci’nin ifadesini almak istiyordu. Ancak Hollander, Fauci’nin ifade vermesinin Başkan Donald Trump yönetimi yetkilileri tarafından, engellendiği yönünde komisyonun bilgilendirildiğini aktardı.

Beyaz Saray Sözcüsü Judd Deere Reuters haber ajansına yolladığı açıklamada, ‘’Trump yönetimi, COVID-19’a karşı, Amerika’nın güvenli şekilde yeniden faaliyetlere açılması ve aşı geliştirmeyi hızlandırmak dahil hükümetin tüm kademelerinde mücadelesini sürdürürken, bu çalışmaların içerisinde yer alan bireylerin Kongre oturumlarında boy göstermesi zarar verici olacaktır. İfade için uygun bir zamanı belirlemede Kongre ile birlikte çalışmaya hazırız’’ dedi.

Fauci’nin Kongre’deki komisyonda ifade vermeyeceğini ilk olarak Washington Post duyurdu.

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