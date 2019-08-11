HABER

Beyaz Saray'dan Ödül Alan Türk Akademisyen Doku Mühendisliği Alanında Çalışıyor

11.08.2019 00:46 | Son Güncelleme

Indiana eyaletindeki Notre Dame Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Pınar Zorlutuna, Beyaz Saray tarafından verilen 'Genç Bilim İnsanları ve Mühendisler Başkanlık Kariyer Ödülü'ne layık görülen isimlerden biri. Genç Türk akademisyen, onu bu ödüle taşıyan süreci ve çalışmalarını VOA Türkçe'ye anlattı

Beyaz Saray'dan Ödül Alan Türk Akademisyen Doku Mühendisliği Alanında Çalışıyor

Indiana eyaletindeki Notre Dame Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Pınar Zorlutuna, Beyaz Saray tarafından verilen 'Genç Bilim İnsanları ve Mühendisler Başkanlık Kariyer Ödülü'ne layık görülen isimlerden biri. Genç Türk akademisyen, onu bu ödüle taşıyan süreci, çalışmalarını ve geleceğe dair planlarını VOA Türkçe'ye anlattı.

Pınar Zorlutuna çalışmalarını Notre Dame Üniversitesi’nde makine mühendisliği ve biyomedikal mühendisliği bölümünde yürütüyor. Günün büyük bir bölümünü laboratuvarında geçiren Zorlutuna, Amerika’daki genç akademisyenlerin rüyalarını süsleyen 'Genç Bilim İnsanları ve Mühendisler Başkanlık Kariyer Ödülü'nü almanın haklı gururunu yaşıyor.

Ödülünü Beyaz Saray Bilim ve Teknoloji Politikası Ofisi Amiri Kelvin Droegemeier’dan alan Pınar Zorlutuna, heyecanını saklayamıyor. Yaşadığı haklı gurura Türkiye’de bulunan ailesi tanıklık edemese de teyzesi ve kuzeni onu bu önemli gününde yalnız bırakmamış.

Pınar Zorlutuna’yı böylesine prestijli bir ödüle taşıyan çalışmaları, insan sağlığı açısından da büyük anlam taşıyor. Zorlutuna tıp ve mühendislik bilgilerini harmanlayarak hastalıkları tedavi etmeyi hatta önlemeyi amaçlıyor.

”Doku mühendisliği çalışmaları yapıyoruz" diyen Zorlutuna şöyle devam ediyor: "Günümüzdeki hastalıklar için değişik platformlar üretmeye çalışıyoruz mühendislik açısından bakarak, kalp hastalığı, kanser hastalığı gibi günümüzde çok fazla insanı etkileyen hastalıkların tedavisini kolaylaştırmak için yeni platformlar üretiyoruz. Biyomühendislik fabrikasyon ve kök hücreleri kullanarak dokular üretip, bu dokuları hastalıkları daha iyi anlamak ve tedavi etmek amacıyla kullanmak üzere geliştiriyoruz.”

Onun çalışmalarını farklı kılan, araştırmalarını denek hayvanlar üzerinde değil, insan dokusu üzerinde yapılmasına olanak sağlaması: "Şu anda üretilen ilaçlar, denenen ilaçlar daha çok hayvan kullanılarak yapılıyor ve hayvanlarda iyi çalıştığı gösterilen terapilerin, ilaçların ne yazık ki bir çoğu insanlara taşınamıyor. Çünkü nereden baksanız fare ve diğer hayvanlar çok farklı bünyeye sahip, insan hastalığı çok farklı. Biz benim laboratuvarımda ve başka laboratuvarlarda da insan hücrelerinden başlayarak, insan dokusunu birebir taklit etmeye yönelik bir araştırma yapıyoruz. Bu sayede üretilen ilaçların gerçek doku üzerindeki etkisi daha kolay araştırılıp, ilaçların hastalara daha hızlı bir şekilde ulaşması hedefimiz. Çalışmalara devam, projeler sürüyor. Hedefimiz bu dokuları üreterek sağlık alanında yeni gelişmeler üretmek çalışacağız.“

Kendi gibi genç akademisyenlerle ve onun yolunda ilerlemek isteyenlerle başarısının sırrını paylaşan Pınar Zorlutuna, ailelerini ihmal etmemeleri tavsiyesinde de bulunuyor: "Çok çalışmak, yılmamak çok fazla yani sadece alınan ödüller görünüyor, gelen retler, üzüntülü kısımlar yansımıyor. Onlara dayanmak, yolun sonunda ışık olduğunu bilmek… özellikle akademik hayat biraz zor, bir de ailelerinden vazgeçmemelerini tavsiye ediyorum. Benim iki küçük kızım var. Hayatımın çok önemli bir kısmı. Özellikle genç kızlarımıza onu özellikle tavsiye ediyorum. Aile hayatından vazgeçmeden devam edebilirler akademik hayatlarına.“

İki küçük çocuk annesi olmasına karşın, kendini bilime adayan Zorlutuna, haftanın 60 saatini mesleğine harcıyor, laboratuvar çalışmalarının yanı sıra öğrencileriyle ilgileniyor, projeler hazırlıyor ve makaleler yazıyor. Beyaz Saray’dan gelen bu anlamlı ödülse bu emeklerinin bir karşılığı olarak ona büyük bir mutluluk yaşatıyor.

Şu anda 5 ayrı proje üzerinde çalışan Pınar Zorlutuna, gelecek yıllarda birçok başarıya daha imza atacak gibi görünüyor.

PARTNER Ünlü oyuncu herkesin ortasında aşka geldi! Jakuzinin içinde... Ünlü oyuncu herkesin ortasında aşka geldi! Jakuzinin içinde...
Norveç'te Cami Saldırısı: Bir YaralıNorveç'te Cami Saldırısı: Bir Yaralı
Meksika'da Mahsur Kalan Göçmenlere 'Gizli Sınır Dışı'Meksika'da Mahsur Kalan Göçmenlere 'Gizli Sınır Dışı'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Porcshe'u karısına bıraktı

Porcshe'u karısına bıraktı

Trump duyurdu: Özür diledi, görüşmek istiyor

Trump duyurdu: Özür diledi, görüşmek istiyor

Lekima kabusu: Çok sayıda ölü var

Lekima kabusu: Çok sayıda ölü var

Bahçeli'nin çağrısının ardından İYİ Parti'de istifa

Bahçeli'nin çağrısının ardından İYİ Parti'de istifa

CHP'den ekonomi broşürü! Dikkat çeken 'kriz' ifadeleri

CHP'den ekonomi broşürü! Dikkat çeken 'kriz' ifadeleri

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

F-35 programında flaş gelişme! Dönüyorlar

F-35 programında flaş gelişme! Dönüyorlar

ABD Başkanı Trump'tan S-400 açıklaması!

ABD Başkanı Trump'tan S-400 açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yemen'de Güney Geçiş Konseyi, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirdi

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirdiler! Yemen'den BAE'ye darbe suçlaması

ABD Başkanı Trump duyurdu: Özür diledi, görüşmek istiyor

Trump duyurdu: Özür diledi, görüşmek istiyor

Lekima kabusu: Çok sayıda ölü var

Lekima kabusu: Çok sayıda ölü var

Libya’da patlama! 2 BM çalışanı hayatını kaybetti

Libya’da patlama! 2 BM çalışanı hayatını kaybetti

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

Son dakika! Tanzanya'da petrol tankeri patladı: Onlarca ölü var

Ülkede petrol tankeri patladı! Onlarca ölü var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.