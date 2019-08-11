Beyaz Saray'dan Ödül Alan Türk Akademisyen Doku Mühendisliği Alanında Çalışıyor

Indiana eyaletindeki Notre Dame Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Pınar Zorlutuna, Beyaz Saray tarafından verilen 'Genç Bilim İnsanları ve Mühendisler Başkanlık Kariyer Ödülü'ne layık görülen isimlerden biri. Genç Türk akademisyen, onu bu ödüle taşıyan süreci, çalışmalarını ve geleceğe dair planlarını VOA Türkçe'ye anlattı.

Pınar Zorlutuna çalışmalarını Notre Dame Üniversitesi’nde makine mühendisliği ve biyomedikal mühendisliği bölümünde yürütüyor. Günün büyük bir bölümünü laboratuvarında geçiren Zorlutuna, Amerika’daki genç akademisyenlerin rüyalarını süsleyen 'Genç Bilim İnsanları ve Mühendisler Başkanlık Kariyer Ödülü'nü almanın haklı gururunu yaşıyor.

Ödülünü Beyaz Saray Bilim ve Teknoloji Politikası Ofisi Amiri Kelvin Droegemeier’dan alan Pınar Zorlutuna, heyecanını saklayamıyor. Yaşadığı haklı gurura Türkiye’de bulunan ailesi tanıklık edemese de teyzesi ve kuzeni onu bu önemli gününde yalnız bırakmamış.

Pınar Zorlutuna’yı böylesine prestijli bir ödüle taşıyan çalışmaları, insan sağlığı açısından da büyük anlam taşıyor. Zorlutuna tıp ve mühendislik bilgilerini harmanlayarak hastalıkları tedavi etmeyi hatta önlemeyi amaçlıyor.