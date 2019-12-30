Beyaz Saray’dan Putin-Trump Telefon Görüşmesinin Ayrıntıları 

Beyaz Saray, Pazar günü Başkan Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan telefon görüşmesinin ayrıntılarını açıkladı. Görüşmenin Rusya’nın talebi üzerine yapıldığı belirtilen açıklamada Putin’in Trump’a, ABD’nin Rusya’da olası bir terör saldırısının engellenmesini sağlayan bilgi paylaşımı için teşekkür ettiği belirtildi. Açıklamada iki liderin ABD ve Rusya arasında etkili silah denetimine yönelik çabaların desteklenmesi konusunu da görüştükleri belirtildi.

Beyaz Saray’dan Pazar günü yapılan telefon görüşmesine ilişkin gelen açıklamada, Trump ve Putin’in iki ülke arasındaki ilişkilerin durumunu değerlendirdikleri belirtildi.

İki taraftan yapılan açıklamaya göre, telefon görüşmesinin resmi gerekçesi, Rusya lideri Putin’in Trump’a, Rusya’da Noel ve yeni yıl tatili sezonunda olası bir terör saldırısının engellenmesine yardımcı olan bilginin paylaşılmasından dolayı teşekkür etmek istemesiydi.

Rusya Pazar günü, Washington’dan gelen bir istihbarat sayesinde St. Petersburg kentini hedef alması planlanan saldırıların engellendiğini açıklamıştı.