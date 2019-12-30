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  4. Beyaz Saray’dan Putin-Trump Telefon Görüşmesinin Ayrıntıları 

Beyaz Saray’dan Putin-Trump Telefon Görüşmesinin Ayrıntıları 

30.12.2019 21:30 | Son Güncelleme

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada görüşmede Rusya Cumhurbaşkanı Putin’in Başkan Trump’a, Rusya’da olası bir terör saldırısının engellenmesini sağlayan bilgi paylaşımı için teşekkür ettiği belirtildi, silah denetimine yönelik çabaların desteklenmesinin de gündeme geldiği kaydedildi

Beyaz Saray’dan Putin-Trump Telefon Görüşmesinin Ayrıntıları 

Beyaz Saray, Pazar günü Başkan Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan telefon görüşmesinin ayrıntılarını açıkladı. Görüşmenin Rusya’nın talebi üzerine yapıldığı belirtilen açıklamada Putin’in Trump’a, ABD’nin Rusya’da olası bir terör saldırısının engellenmesini sağlayan bilgi paylaşımı için teşekkür ettiği belirtildi. Açıklamada iki liderin ABD ve Rusya arasında etkili silah denetimine yönelik çabaların desteklenmesi konusunu da görüştükleri belirtildi.

Beyaz Saray’dan Pazar günü yapılan telefon görüşmesine ilişkin gelen açıklamada, Trump ve Putin’in iki ülke arasındaki ilişkilerin durumunu değerlendirdikleri belirtildi.

İki taraftan yapılan açıklamaya göre, telefon görüşmesinin resmi gerekçesi, Rusya lideri Putin’in Trump’a, Rusya’da Noel ve yeni yıl tatili sezonunda olası bir terör saldırısının engellenmesine yardımcı olan bilginin paylaşılmasından dolayı teşekkür etmek istemesiydi.

Rusya Pazar günü, Washington’dan gelen bir istihbarat sayesinde St. Petersburg kentini hedef alması planlanan saldırıların engellendiğini açıklamıştı.

İki lider nükleer silah denetimi anlaşmasını da görüştü

Beyaz Saray Sözcüsü Hogan Gidley başka bir ayrıntı vermedi ancak her iki liderin iki ülke arasında terörle mücadele alanında işbirliğini sürdürme konusunda kararlı olduklarını belirtti. Sözcü, Putin ve Trump’ın telefon görüşmesinde, Washington’un Moskova ile yeni bir nükleer silah denetimi anlaşması konusunda uzlaşma isteğine atıfta bulunarak, ABD ve Rusya arasında etkili silah denetimine yönelik çabaların desteklenmesi konusunu da görüştüklerini söyledi.

İki haftalığına Florida’daki Mar-a-Lago tesisinde tatilde olan Başkan Trump, Rusya ile ABD arasında güçlü ilişkiler istediğini dile getirmiş, 2016 başkanlık seçiminde kampanya ekibinin Rusya ile gizli işbirliği içine girdiği iddialarına yönelik soruşturmanın kendisinin önüne taş koyduğunu savunmuştu.

Trump, Rusya ile yakın ilişkiler konusunda, Putin’in Kırım’ı ilhak etmesi ve Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçılara destek vermesinden rahatsız olan Cumhuriyetçi ve Demokrat Kongre üyelerinin tepkisiyle karşı karşıya.

ABD ve Rusya arasında İdlib ve Kuzey Kore konusunda görüş ayrılığı

İki ülke arasında gerilim yaratan konu başlıklarından biri de Suriye’de rejim karşıtı muhalif grupların denetimindeki son kale konumunda olan İdlib bölgesi. Başkan Trump geçtiğimiz Perşembe günü Twitter’dan paylaştığı mesajda, rejim güçleri ve Rusya’nın bombardımanı yoğunlaştırdığı İdlib’de sivillerin hedef alınması konusunda Rusya’yı, Esat rejimini ve İran’ı uyarmıştı.

Rusya ile ABD arasındaki anlaşmazlık konularından bir diğeri de Kuzey Kore. BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyelerinden olan Rusya, Pyonyang’a nükleer ve balistik füze programı sebebiyle uygulanan BM yaptırımlarının bir kısmının kaldırılması çağrısı yapan tasarı konusunda Güvenlik Konseyi’nin bir diğer daimi üyesi olan Çin’e destek vermişti.

Trump ve Putin’in Pazar günü yaptığı telefon görüşmesinin ardından ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun 3-7 Ocak tarihleri arasında Ukrayna, Belarus, Kazakistan, Özbekistan ve Güney Kıbrıs’ı ziyaret edeceği açıklandı.

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