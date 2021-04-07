Beyaz Saray’dan Rusya’ya Navalny Çağrısı

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki bugünkü basın toplantısında Rus muhalif lider Aleksey Navalny’nin durumundan endişe ettiklerini söyledi ve derhal serbest bırakılmasını istedi. ABD, Rus makamlarınca Rusya’da tutuklu olan muhalif siyasetçi Aleksey Navalny’nin, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle cezaevi hastanesine kaldırıldığı bildirilmişti. Navalny’nin hastanede Corona virüsü testi olduğu da gelen bilgiler arasındaydı. Rus basınında yer alan haberlere göre, Navalny, sosyal medya üzerinden bir mesaj paylaşarak hapishanede tüberküloz salgını olduğunu iddia etmesinin ardından, Pazartesi günü, hastaneye kaldırıldı.

Navalny, hastaneye kaldırılmadan birkaç saat önce paylaştığı mesajında ayrıca kendisinin de ağır öksürük ve yüksek ateş sorunları yaşadığını belirtmişti.

Moskova’nın 100 km uzaklığındaki bir cezaevinde, tutulan Navalny tedaviye ihtiyaç duyduğu ve bunun kendisine sunulmadığı gerekçesiyle geçen hafta açlık grevine başladığını açıklamıştı.

Navalny, açlık greviyle ilgili Instagram’da yayınladığı mesajında, “Doktor talep etme ve ilaç alma hakkım var ama ne kadar aptalca ki her ikisine de ulaşamıyorum” ifadelerini kullandı.