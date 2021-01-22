Beyaz Saray’dan Rusya’yla Silah İndirimi Anlaşmasını Uzatma Planı

Biden yönetimi Rusya ile yapılan Yeni Stratejik Nükleer Silahların İndirimi Antlaşması’nın (New START) süresini beş yıl daha uzatmayı planlıyor. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki yönetimin ilk tam gününde düzenlediği basın toplantısında, ‘‘Başkan uzun zamandır New STAR anlaşmasının ABD’nin güvenlik çıkarlarına olduğu konusunu açıkça belirtmişti. Bu anlaşma özellikle Rusya ile ilişkilerin çekişmeli olduğu bu dönemde daha anlamlı hale geliyor’’ diye konuştu.

Süresi 5 Şubat’ta dolacak anlaşma her iki ülkenin sahip olabileceği nükleer silah başlığı sayısını 1.550’yle kısıtlıyor.

Psaki ayrıca Biden’ın istihbarat kurumlarına arkasında Rusya’nın olduğu sanılan SolarWinds siber sızıntısı, Rusya’nın 2020 seçimlerine müdahale çabaları ve Afganistan’daki ABD askerlerinin başına ödül konulduğu iddialarıyla ilgili tam kapsamlı inceleme talimatı verdiğini belirtti.

Psaki, ‘‘Rusya ile ABD’nin çıkarları için çalışırken Rusya’dan sorumsuz ve düşmanca eylemleri nedeniyle hesap da soracağız’’ dedi.