Beyaz Saray’dan ‘Sessiz Sedasız’ İklim Raporu

Amerika, California’da onlarca kişinin hayatını kaybettiği yangını ve 2 kasırgayı geride bırakırken, yeni açıklanan federal bir rapor, ABD’de bu tür felaketlerin daha da kötüleştiği uyarısında bulundu. Beyaz Saray’ın sessiz sedasız yayınladığı rapor Başkan Donald Trump’ın görüşleriyle de çelişiyor.

Amerikan yönetiminin yayınladığı Ulusal İklim Değerlendirmesi adlı rapor California’yı etkisi altına alan yangın ve doğu yakasıyla Florida’yı etkisi altına alan Florence ve Michael kasırgasından uzun zaman önce kaleme alınmıştı. Rapor küresel ısınmanın etkisiyle yaşanan aşırı hava koşullarının daha da sıklaşmaya, yoğunlaşmaya ve yaygınlaşmaya başladığı uyarısında bulunuyor.

Rapor Amerika’da son birkaç yılda tahribata yol açan hava koşullarının rekor kırdığını ve 2015’ten bu yana bu hava olaylarının 400 milyar dolara mal olduğunu belirtiyor.

Raporu kaleme alan uzmanlardan biri olan Texas Teknoloji Üniversitesi’nden Katharine Hayhoe “Olacağını söylediğimiz şeylerin gerçek hayatta artık yaşandığını görüyoruz. Bir iklimbilimci olarak bu benim için gerçeküstü bir durum” dedi.