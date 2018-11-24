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Beyaz Saray’dan ‘Sessiz Sedasız’ İklim Raporu

24.11.2018 00:35 | Son Güncelleme

Amerika, California’da onlarca kişinin hayatını kaybettiği yangını ve 2 kasırgayı geride bırakırken, yeni açıklanan federal bir rapor, ABD’de bu tür felaketlerin daha da kötüleştiği uyarısında bulundu. Beyaz Saray’ın sessiz sedasız yayınladığı rapor Başkan Donald Trump’ın görüşleriyle de çelişiyor

Beyaz Saray’dan ‘Sessiz Sedasız’ İklim Raporu

Amerika, California’da onlarca kişinin hayatını kaybettiği yangını ve 2 kasırgayı geride bırakırken, yeni açıklanan federal bir rapor, ABD’de bu tür felaketlerin daha da kötüleştiği uyarısında bulundu. Beyaz Saray’ın sessiz sedasız yayınladığı rapor Başkan Donald Trump’ın görüşleriyle de çelişiyor.

Amerikan yönetiminin yayınladığı Ulusal İklim Değerlendirmesi adlı rapor California’yı etkisi altına alan yangın ve doğu yakasıyla Florida’yı etkisi altına alan Florence ve Michael kasırgasından uzun zaman önce kaleme alınmıştı. Rapor küresel ısınmanın etkisiyle yaşanan aşırı hava koşullarının daha da sıklaşmaya, yoğunlaşmaya ve yaygınlaşmaya başladığı uyarısında bulunuyor.

Rapor Amerika’da son birkaç yılda tahribata yol açan hava koşullarının rekor kırdığını ve 2015’ten bu yana bu hava olaylarının 400 milyar dolara mal olduğunu belirtiyor.

Raporu kaleme alan uzmanlardan biri olan Texas Teknoloji Üniversitesi’nden Katharine Hayhoe “Olacağını söylediğimiz şeylerin gerçek hayatta artık yaşandığını görüyoruz. Bir iklimbilimci olarak bu benim için gerçeküstü bir durum” dedi.

Raporu yazan ekipte yer alan Illinois Üniversitesi’nden Donald Wuebbles da “Bu sert hava koşullarının daha da güçlendiği ve yoğunlaştığına tanık olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Rapora göre, yangın kaynaklı hava kirliliğinin sıcak hava dalgasıyla birleşmesi batı yakası için gelecekte önemli bir sağlık riski oluşturuyor. Hava durumunu izleyen federal kuruluşlara göre, California’nın kuzeyinde etkili olan yangın sırasında hava kalitesi tehlikeli boyutlara ulaştı.

Raporu hazırlayan uzmanlardan Washington Üniversitesi kamu sağlığı profesörü Kristie Ebi, “Batı yakasının bu gittikçe sıklığı artan durumu nasıl yöneteceği konusunda çok ciddi endişe var” derken, küresel ısınmanın halihazırda insan sağlığına zarar verdiği, bundan sonra durumun daha da kötüleşeceği uyarısında bulundu.

Rapor zorunlu olarak her birkaç yılda bir hazırlanıyor ve daha önce yapılan yüzlerce araştırmaya dayanıyor. Söz konusu rapor, kömür, petrol ve doğalgaz kullanımı kaynaklı küresel ısınmanın Amerika’da her bölgeye nasıl zarar verdiğini ve bunun ekonomide enerji ve tarım gibi farklı sektörleri nasıl etkilediğini ayrıntılı şekilde anlatıyor.

Raporda iklim değişikliğinin yaşadığımız yeri ve yaşama biçimimizi değiştirdiği, insan sağlığı ve yaşam kalitesinde zorlukları beraberinde getirdiği konusunda uyarıda bulunuluyor.

Hava kirliliğinin kötüleşmesiyle kalp ve akciğer sorunlarının yaşanması, sıcak hava dalgalarında can kayıplarının artması ve alerji vakalarının çoğalması bu etkiler arasında sayılıyor.

Bu raporu diğerlerinden farklı kılansa sadece Amerika’ya odaklanan daha yerel özellikli bir rapor olması.

Pennsylvania State Üniversitesi’nden iklimbilimci Richard Alley “Bütün iklim değişikliği yereldir. Bilimadamları ortalama küresel sıcaklıklardan bahsederken, aşırı hava koşullarının etkisini insanlar daha çok hisseder” değerlendirmesinde bulundu.

İklimbilimci Alley, “Kendi kuraklığımız, selimiz ve sıcak hava dalgalarımız içinde yaşıyoruz. Bu kendimize, bize odaklanmamız gerektiğini gösteriyor” dedi.

Rapor Trump’ın görüşleriyle ters düşüyor

Şükran Günü’nden bir gün sonra yayınlanan raporu 13 farklı federal kuruma mensup bilimadamları ve yetkililer kaleme aldı. Raporun aslında Aralık ayında açıklanması bekleniyordu. Söz konusu rapor Başkan Trump’ın iklim değişikliğini sorgulayan daha önceki açıklamalarıyla ters düşüyor.

Başkan Trump Amerika’da doğu yakasını vuran soğuk hava dalgası için Twitter’dan paylaştığı mesajda “Sert ve uzun sürecek bir soğuk hava dalgası tüm rekorları kırabilir. Küresel ısınmaya ne oldu?” diye yazmıştı.

Raporu kaleme alan uzmanlardan Andrew Light, iklim raporunun Şükran Günü sonrası açıklanmasını, Trump yönetiminin raporu gizlemeye çalışma ve iklimbilimini sadece inkar etmekle kalmayıp aynı zamanda bastırmaya çalışma çabası olarak değerlendirdi.

Başkan Trump, yönetim yetkilileri ve bazı Cumhuriyetçi isimler sık sık iklim değişikliğinin ne kadarının insan kaynaklı ne kadarının doğal bir süreç olduğunun anlaşılamayacağını savunmuştu.

Birden fazla çalışmaya atıfta bulunan yeni iklim raporu şu an yaşanan küresel ısınmanın yüzde 90’ının sebebinin insan olduğunu belirtiyor. Raporda “Gözlemle elde edilen kanıtlarla desteklenen insan ya da doğa temelli alternatif başka açıklama yok” ifadesi kullanılıyor.

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