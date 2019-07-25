Beyaz Saray’dan Sığınmacılarla İlgili Mahkeme Kararına Tepki

ABD Başkanı Donald Trump’ın, sığınma talepleriyle ilgili kısıtlamalarının federal mahkemede ‘haksız’ bulunmasının ardından Beyaz Saray’dan bir açıklama geldi. Açıklamada, Trump liderliğindeki yönetimin Amerika-Meksika sınırında aynı politikaları devam ettirebilmek adına mahkeme kararına karşı gereken adımları atacağı belirtiliyor.

Başkan Trump, ülkenin güneydeki Meksika sınırına gelen binlerce Orta Amerikalı’nın sığınma talebi yapabilmeleri için öncelikle sınıra varmadan önce geçtikleri ülkelere sığınma başvurusu yapıp reddedilmiş olmaları gerektiği yönünde yeni bir kısıtlamayı yürürlüğe koymuştu.

Temmuz ayının ilk haftalarında başlatılan bu kısıtlamalara karşı California’nın San Francisco kentinde açılan bir davada yargıç Jon Tigar, Trump yönetiminin sığınmacılara yönelik bu kısıtlamasının ‘haksız’ olduğu kararına vardı.

Çarşamba günü açıklanan bu karardan sadece birkaç saat önceyse, başkent Washington’da yürütülen başka bir davada Trump’ın mevcut politikasının devam ettirilmesi uygun bulunmuştu.

California’daki federal mahkeme kararına tepki amacıyla Beyaz Saray’ın Perşembe günü yayınladığı mesajda, “Bu değersiz kararın üzerine gidip, ülkemizin sınırlarını savunmak için elimizdeki tüm alternatifleri kullanma niyetindeyiz” ifadeleri yer aldı.

Ancak Beyaz Saray’ın bu hususta tam olarak ne gibi bir adım atacağıyla ilgili henüz bir bilgi aktarılmadı.

