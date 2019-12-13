Beyaz Saray'dan Temsilciler Meclisi Adalet Komitesindeki azil oylamasına tepki

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham, Başkan Donald Trump'a yönelik azil maddelerinin Temsilciler Meclisi Adalet Komitesinde onaylanmasına ilişkin, "Temsilciler Meclisi Adalet Komitesindeki umutsuz azil soruşturması saçmalığı, utanç verici bir sona ulaştı" değerlendirmesinde bulundu.

Temsilciler Meclisi Adalet Komitesinde Trump'a yönelik azil maddelerinin kabul edilmesinin ardından yazılı açıklama yapan Grisham, şu ifadeleri kullandı:

"Temsilciler Meclisi Adalet Komitesindeki umutsuz azil soruşturması saçmalığı, utanç verici bir sona ulaştı. Başkan Trump, Senato'da adil bir davranış ve yargı süreci görmeyi dört gözle bekliyor, zira bu haklar, Temsilciler Meclisinde kendisine verilmedi."

- Azil oylaması gelecek hafta

Öte yandan Demokratların elindeki Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Steny Hoyer, Temsilciler Meclisi Genel Kurulundaki azil oylamasının gelecek hafta yapılacağını resmi olarak duyurdu.

Hoyer, Adalet Komitesindeki oylamanın ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Trump'a yönelik 'Görevini kötüye kullanma' ve 'Kongrenin işleyişini engelleme' başlıklarından oluşan azil maddeleri gelecek hafta Genel Kurul'da olacak. Daha sonra Amerikan halkının temsilcileri, Başkan Trump'a karşı bu davanın Senato'ya gidip gitmeyeceğine karar verecek." bilgisini paylaştı.