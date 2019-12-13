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Beyaz Saray'dan Temsilciler Meclisi Adalet Komitesindeki azil oylamasına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 19:55 | Son Güncelleme

Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham: - "Temsilciler Meclisi Adalet Komitesindeki umutsuz azil soruşturması saçmalığı, utanç verici bir sona ulaştı" - Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Steny Hoyer: - "Trump'a yönelik 'Görevini kötüye kullanma' ve 'Kongrenin işleyişini engelleme' başlıklarından oluşan azil maddeleri gelecek hafta Genel Kurul'da olacak"

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham, Başkan Donald Trump'a yönelik azil maddelerinin Temsilciler Meclisi Adalet Komitesinde onaylanmasına ilişkin, "Temsilciler Meclisi Adalet Komitesindeki umutsuz azil soruşturması saçmalığı, utanç verici bir sona ulaştı" değerlendirmesinde bulundu.

Temsilciler Meclisi Adalet Komitesinde Trump'a yönelik azil maddelerinin kabul edilmesinin ardından yazılı açıklama yapan Grisham, şu ifadeleri kullandı:

"Temsilciler Meclisi Adalet Komitesindeki umutsuz azil soruşturması saçmalığı, utanç verici bir sona ulaştı. Başkan Trump, Senato'da adil bir davranış ve yargı süreci görmeyi dört gözle bekliyor, zira bu haklar, Temsilciler Meclisinde kendisine verilmedi."

- Azil oylaması gelecek hafta

Öte yandan Demokratların elindeki Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Steny Hoyer, Temsilciler Meclisi Genel Kurulundaki azil oylamasının gelecek hafta yapılacağını resmi olarak duyurdu.

Hoyer, Adalet Komitesindeki oylamanın ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Trump'a yönelik 'Görevini kötüye kullanma' ve 'Kongrenin işleyişini engelleme' başlıklarından oluşan azil maddeleri gelecek hafta Genel Kurul'da olacak. Daha sonra Amerikan halkının temsilcileri, Başkan Trump'a karşı bu davanın Senato'ya gidip gitmeyeceğine karar verecek." bilgisini paylaştı.

Amerikan basınına konuşan bazı Demokrat yetkililer de söz konusu oylamanın çarşamba yapılabileceğini vurguladı.

- Trump'a yönelik azil soruşturması

Eylülde basına sızan ve 25 Temmuz'da yaptıkları telefon görüşmesinde Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediğini iddia eden muhbir raporu, azil soruşturmasının fitilini ateşlemişti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, 24 Eylül'de "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması sürecini başlattıklarını açıklamıştı.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesindeki kamuya açık oturumlar 13-21 Kasım'da yapılmış, Komite daha sonra 300 sayfalık rapor hazırlayarak Adalet Komitesine göndermişti.

Adalet Komitesi, bugün "Görevini kötüye kullanmak" ve "Kongrenin işleyişini engellemek" başlığından oluşan azil maddelerini onaylamıştı.

Azil maddelerinin yer aldığı dava taslağı, Temsiciler Meclisi Genel Kurulunun salt çoğunluğunun oyunu alması durumunda Cumhuriyetçilerin çoğunlukta bulunduğu Senato'ya gidecek.

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