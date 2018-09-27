Beyaz Saray’dan Trump-Rosenstein Görüşmesine Erteleme

Başkan Donald Trump ve Adalet Bakanı Yardımcısı Rod Rosenstein arasında yapılması beklenen görüşme gelecek haftaya ertelendi. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ertelemenin nedeninin Senato’da Anayasa Mahkemesi üyesi yargıç Brett Kavanaugh ve kendisine cinsel taciz suçlaması yapan Christine Blasey Ford’un ifade verdiği oturumun görüşmeyle aynı güne denk gelmesi olduğu belirtildi.

Rod Rosenstein’in gizlice Başkan Trump’ın ses kaydının alınması ve bunun başkanın görevden uzaklaştırılması sürecinde delil olarak kullanılması konusunda öneride bulunduğu iddia ediliyor.

Görüşmenin Rosenstein’in kovulmasıyla sonuçlanabileceği yönündeki söylentilerin ardından Başkan Trump, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Rosenstein’i kovmayı tercih etmeyeceğini söylemişti. Adalet Bakanlığı’nın iki numaralı ismi Rosenstein, ilk olarak New York Times gazetesinin ortaya attığı bu iddiaları reddetmişti.

New York’ta bir basın toplantısında konuşan Trump, “Rod Rosenstein’le devam etmeyi tercih ederim. Bunu söylemediğini söyledi. Buna inanmadığını söyledi. Bana çok saygı duyduğunu söyledi ve bunları söylerken çok kibardı. Göreceğiz…” ifadelerini kullandı.