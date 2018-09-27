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Beyaz Saray’dan Trump-Rosenstein Görüşmesine Erteleme

27.09.2018 22:44 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump ve Adalet Bakanı Yardımcısı Rod Rosenstein arasında yapılması beklenen görüşme gelecek haftaya ertelendi

Beyaz Saray’dan Trump-Rosenstein Görüşmesine Erteleme

Başkan Donald Trump ve Adalet Bakanı Yardımcısı Rod Rosenstein arasında yapılması beklenen görüşme gelecek haftaya ertelendi. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ertelemenin nedeninin Senato’da Anayasa Mahkemesi üyesi yargıç Brett Kavanaugh ve kendisine cinsel taciz suçlaması yapan Christine Blasey Ford’un ifade verdiği oturumun görüşmeyle aynı güne denk gelmesi olduğu belirtildi.

Rod Rosenstein’in gizlice Başkan Trump’ın ses kaydının alınması ve bunun başkanın görevden uzaklaştırılması sürecinde delil olarak kullanılması konusunda öneride bulunduğu iddia ediliyor.

Görüşmenin Rosenstein’in kovulmasıyla sonuçlanabileceği yönündeki söylentilerin ardından Başkan Trump, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Rosenstein’i kovmayı tercih etmeyeceğini söylemişti. Adalet Bakanlığı’nın iki numaralı ismi Rosenstein, ilk olarak New York Times gazetesinin ortaya attığı bu iddiaları reddetmişti.

New York’ta bir basın toplantısında konuşan Trump, “Rod Rosenstein’le devam etmeyi tercih ederim. Bunu söylemediğini söyledi. Buna inanmadığını söyledi. Bana çok saygı duyduğunu söyledi ve bunları söylerken çok kibardı. Göreceğiz…” ifadelerini kullandı.

Trump, “Benim tercihim onu görevde tutmak ve başladığı işleri bitirmesine izin vermek” dedi.

Rosenstein Özel Savcı Robert Mueller’ın Rusya’nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahalesini araştıran soruşturmayı yürütüyor. Adalet Bakanı Yardımcısı’nın kovulması büyük bir siyasi fırtınaya neden olabilir.

Görüşmedeki gecikme Rosenstein’in akıbetinin ne olacağı konusuna açıklık getirilmesi sürecinin uzamasına neden oldu. Rosenstein Pazartesi günü kovulmayı bekleyerek Beyaz Saray’a gitmiş, haftasonunda da Beyaz Saray yetkilileriyle olası istifasını görüşmüştü. Ancak Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly’le görüşmesinin ve Trump’la telefonda konuşmasının ardından

Perşembe günü Trump’la yüz yüze bir görüşme yapılması planlanmıştı.

O tarihten bu yana Beyaz Saray Rosenstein’in kovulacağı yönündeki endişeleri gidermeye çalışıyor.

Associated Press (AP) haber ajansına konuşan, adını vermeyen iki yetkili, Beyaz Saray yetkililerinin Pazartesi günü senatörleri arayarak Trump’ın Rosenstein’i kovmayacağını söylediğini aktardı. Yardımcıları partisi Kongre’de çoğunluğu kaybetme tehklikesiyle karşı karşıya olan Trump’a ara seçimler öçncesinde sansasyonel adımlar atmaması konusunda uyarıda bulunuyor.

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