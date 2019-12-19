HABER

Beyaz Saray’dan Trump’ın azil oylamasına dair açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 19.12.2019 11:16 | Son Güncelleme

Temsilciler Meclisi’nde, ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik iki azil maddesinin oylanmasının ardından açıklama yapan Beyaz Saray, “Bugün, Temsilciler Meclisi’nin, milletimizin tarihindeki en utanç verici siyasi anlarından birisi olarak kayda geçti” dedi.

Beyaz Saray’dan Trump’ın azil oylamasına dair açıklama

ABD, (DHA)- Temsilciler Meclisi’nde, ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik iki azil maddesinin oylanmasının ardından açıklama yapan Beyaz Saray, “Bugün, Temsilciler Meclisi’nin, milletimizin tarihindeki en utanç verici siyasi anlarından birisi olarak kayda geçti” dedi.

Trump’a yönelik ‘görevini kötüye kullanma’ ve ‘Kongre’nin işleyişini engelleme’ başlıklarından oluşan iki azil maddesinin Temsilciler Meclisi’nde oylanmasına ilişkin Beyaz Saray’dan yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, “Bugün, Temsilciler Meclisi’nin, milletimizin tarihindeki en utanç verici siyasi anlarından birisi olarak kayda geçti. Hiçbir Cumhuriyetçi oyu almadan ve yapılan yanlışın hiçbir kanıtı olmadan demokratlar, Trump’a yönelik yasadışı iki azil maddesini Temsilciler Meclisi’nden geçirdi” İfadeleri kullanıldı.

“ABD HALKI BU UTANÇ VERİCİ DAVRANIŞA KANMIYOR”

Ayrıca, tüm bu ‘uyduruk’ azil süreci boyunca, Trump’ın temel adalet ve yasaya uygun bir süreçten mahrum bırakıldığı belirtilen açıklamada, “Tüm bu maskaralık, Demokratların, ülkenin halkı için çalışan bir Kongre’ye ihtiyaç duyduğunu unutmuş olduğuna işaret ediyor. Onların, Trump’a yönelik sonsuz nefreti, 2016 seçim sonuçlarını iptal etme ve 2020 seçimlerini uygunsuz şekilde etkileme isteklerini tetikliyor. ABD halkı bu utanç verici davranışa kanmıyor” dendi.

“BENİM DEĞİL, SİZİN PEŞİNİZDELER”

Öte yandan Trump da oylama sonrası Senatörlerin ve diğerlerinin kendi lehine attığı Tweet’leri Retweet’leyerek (yeniden Tweet’leme), üzerinde “Aslında onlar (Demokratlar) benim peşimde değil, sizin peşinizde. Ben sadece takıldıkları bir engelim” yazan bir fotoğrafını paylaştı.

Beyaz Saray’dan Trump’ın azil oylamasına dair açıklama

PARTNERBurası Güney Kore! Bakın ne işe yarıyorBurası Güney Kore! Bakın ne işe yarıyor
Süper yat yanı başlarında köprüye çarptı, onlar istifini bozmadıSüper yat yanı başlarında köprüye çarptı, onlar istifini bozmadı
Putin'in hâlâ Windows XP işletim sistemli bilgisayar kullandığı ortaya çıktıPutin'in hâlâ Windows XP işletim sistemli bilgisayar kullandığı ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hanife evlendi! Göğüs dekoltesi olay oldu

Hanife evlendi! Göğüs dekoltesi olay oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

İtirafların ardı arkası kesilmiyor! 'Parçalara ayırıp...'

İtirafların ardı arkası kesilmiyor! 'Parçalara ayırıp...'

Memur olacaklar artık bu süreçten geçecek!

Memur olacaklar artık bu süreçten geçecek!

Davutoğlu'ndan çarpıcı sözler! 'Anlatacak televizyon bulamadım'

Davutoğlu'ndan çarpıcı sözler! 'Anlatacak televizyon bulamadım'

Azil sürecinde flaş gelişme! Suçlamalar kabul edildi!

Azil sürecinde flaş gelişme! Suçlamalar kabul edildi!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Trump'a çağrı: ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulasın

Trump'a çağrı: ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulasın

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

50 yaşındaki anneyi ilaçla bayıltıp 5 kişi tecavüz etti!

50 yaşındaki anneyi ilaçla bayıltıp 5 kişi tecavüz etti!

Liderler Buckingham Sarayı’nda! Trudeau yine aynı şeyi yaptı!

Liderler Buckingham Sarayı’nda! Trudeau yine aynı şeyi yaptı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump azledilecek mi? Süreç nasıl işleyecek?

Trump azledilecek mi? Süreç nasıl işleyecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Ruhani ile görüştü

Erdoğan Ruhani ile görüştü

KKTC’den Boris Johnson açıklaması: Büyük şans

KKTC’den Boris Johnson açıklaması: Büyük şans

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malezya'da Kuala Lumpur Zirvesi'nin açılışında önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

ABD'de azil sürecinde flaş gelişme! Trump'a yöneltilen suçlamalar kabul edildi!

Azil sürecinde flaş gelişme! Suçlamalar kabul edildi!

Avrupa'nın göbeğinde günlerdir hayat felçti! Geri adım sinyali

Avrupa'nın göbeğinde günlerdir hayat felçti! Geri adım sinyali

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.