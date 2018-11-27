Beyaz Saray’dan Türkiye ve Kaşıkçı Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump bu ay sonunda G20 zirvesine katılmak üzere Arjantin’e gidiyor. Başkan’ın zirve kapsamında ikili temas programı da netleşti. Trump, G20 zirvesi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’la da görüşecek. Kaşıkçı cinayeti dahil pek çok başlığın görüşmede ele alınması bekleniyor

Başkan Trump’ın G20 programını Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders ve Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton Salı günkü basın brifinginde açıkladı. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin de sık sık gündeme geldiği basın toplantısında Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, Trump’ın Suudi veliaht Muhammed bin Selman’la görüşmesinin tamamen olasılık dışı olmadığını ancak Başkan’ın programının dolu olduğunu ifade etti.

Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’a basın toplantısında İstanbul’daki Suudi Arabistan Konsolosluğu’nda öldürülen Cemal Kaşıkçı soruldu. Bolton, daha önce yaptığı açıklamada, Kaşıkçı’nın son anlarına ait olduğu iddia edilen ve Türkiye’nin de bazı müttefik ülkelerle paylaştığı ses kaydını dinlemediğini, ancak dinleyen kişilere göre kayıtta cinayetin doğrudan Muhammed Bin Selman’dan gelen talimatla işlendiğini gösteren bir unsur olmadığını söylemişti.