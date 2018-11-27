Beyaz Saray’dan Türkiye ve Kaşıkçı Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump bu ay sonunda G20 zirvesine katılmak üzere Arjantin’e gidiyor. Başkan’ın zirve kapsamında ikili temas programı da netleşti. Trump, G20 zirvesi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’la da görüşecek. Kaşıkçı cinayeti dahil pek çok başlığın görüşmede ele alınması bekleniyor
Başkan Trump’ın G20 programını Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders ve Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton Salı günkü basın brifinginde açıkladı. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin de sık sık gündeme geldiği basın toplantısında Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, Trump’ın Suudi veliaht Muhammed bin Selman’la görüşmesinin tamamen olasılık dışı olmadığını ancak Başkan’ın programının dolu olduğunu ifade etti.
Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’a basın toplantısında İstanbul’daki Suudi Arabistan Konsolosluğu’nda öldürülen Cemal Kaşıkçı soruldu. Bolton, daha önce yaptığı açıklamada, Kaşıkçı’nın son anlarına ait olduğu iddia edilen ve Türkiye’nin de bazı müttefik ülkelerle paylaştığı ses kaydını dinlemediğini, ancak dinleyen kişilere göre kayıtta cinayetin doğrudan Muhammed Bin Selman’dan gelen talimatla işlendiğini gösteren bir unsur olmadığını söylemişti.
John Bolton’a ses kaydını neden doğrudan kendisinin dinlemediği soruldu. Ulusal Güvenlik Danışmanı Arapça bilmediğini söyledi, “Arapça bilmiyorsanız bu kayıttan ne öğreneceksiniz?” diye sordu.
Bolton’a bu kez neden kaydı dinlemek için tercüman kullanmadığı sorusu yöneltildi. Ulusal Güvenlik Danışmanı Arapça bilenlerin Kaşıkçı’ya ait ses kaydını dinlediğini ve bu kişilerin kendisine içerik bilgisini paylaştığını belirtti.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Savunma Bakanı James Mattis Senato’da Çarşamba günü Kaşıkçı cinayeti konusunda düzenlenecek oturuma katılacak ve senatörlerin sorularını yanıtlayacak. Konuyla ilgili olarak daha önce Türkiye’de de temaslarda bulunan CIA Başkanı Gina Haspel ise oturumda yer almayacak. CIA Başkanı’nın Senato’da soruları cevaplamasının Trump yönetimi tarafından engellendiği iddiası basına yansımıştı. İddialar John Bolton’a ve Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders’a soruldu. Her iki yetkili de soruyu cevaplamamayı tercih etti.
Okuyucu Yorumları 0 yorum