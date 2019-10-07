Beyaz Saray'dan Türkiye'nin Suriye Operasyonu Açıklaması

Beyaz Saray’dan Türkiye’nin Suriye’ye düzenleyeceğini dile getirdiği askeri operasyon konusunda açıklama geldi. Amerika Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptıkları ve önümüzdeki ay Washington’da biraraya gelme kararlarının ardından telefon görüşmesinin ardından Beyaz Saray operasyona ilişkin de bir değerlendirme de bulundu.

Açıklamada Amerika’nın söz konusu operasyonun bir parçası olmayacağı vurgulanırken Amerika’nın bölgede bugüne dek IŞİD’e yönelik yürüttüğü faaliyete değinildi ve Fransa ve Almanya gibi Avrupa ülkelere yönelik de eleştiride bulunuldu.

Beyaz Saray açıklamasında “Bugün Başkan Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir telefon görüşmesi yaptılar. Türkiye yakın zamanda Suriye’nin kuzeyine yönelik uzun zamandır planladığı operasyon konusunda harekete geçecek. Amerikan Silahlı Kuvvetleri bu operasyonu desteklemeyecek ve bir parçası olmayacak. Amerikan güçleri IŞİD’in halifelik ilan ettiği ve Amerika’nın onları def ettiği bu bölgelerde artık bulunmayacak. Amerikan hükümeti bölgedeki IŞİD militanlarının geldiği Almanya, Fransa ve diğer Avrupa ülkelerine IŞİD savaşçılarını geri almaları konusunda baskı yaptı ancak onlar bu kişileri geri almayı kabul etmediler. Amerika yıllardır vatandaşlarının vergilerine büyük maliyetler getiren bu savaşçıları artık daha fazla tutmayacak. Bundan böyle bölgede geride kalan iki yıl boyunca yakalanmış olan IŞİD savaşçılarından da Türkiye sorumlu olacak“ denildi.

