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Beyaz Saray'dan Türkiye'ye "Kaşıkçı" desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 23:52 | Son Güncelleme

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcülüğü: - "(Gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasında) Türk müfettişlerin çabalarını destekliyoruz ve resmi soruşturma sonuçlarıyla ilgili herhangi bir ön yargıda bulunmayacağız" - "Türk yetkilileri, Suudi Arabistan yönetiminin de tam ve şeffaf desteğiyle açık bir soruşturma yapabilecek ve bittiğinde soruşturmanın sonuçlarını resmi olarak paylaşacaklardır"

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcülüğü, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasına ilişkin, "Türk müfettişlerin çabalarını destekliyoruz ve resmi soruşturma sonuçlarıyla ilgili herhangi bir ön yargıda bulunmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcülüğü'nden, AA muhabirinin gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasıyla ilgili soruya yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Türkiye ve Suudi Arabistan ile Kaşıkçı soruşturması bağlamında sürekli irtibat halinde olduğu belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile telefonda görüştüğü ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Riyad'a gitmek üzere yola çıktığı vurgulanan açıklamada, "Türk müfettişlerin çabalarını destekliyoruz ve resmi soruşturma sonuçlarıyla ilgili herhangi bir ön yargıda bulunmayacağız." ifadesine yer verildi.

"Türk yetkilileri, Suudi Arabistan yönetiminin de tam ve şeffaf desteğiyle açık bir soruşturma yapabilecek ve bittiğinde soruşturmanın sonuçlarını resmi olarak paylaşacaklardır." değerlendirmesinde bulunulan açıklamada, ABD'nin soruşturma anlamında her türlü desteğe hazır olduğu da vurgulandı.

- Olay

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve Batı medyasında Ortadoğu ile ilgili haberleriyle tanınan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra ortadan kaybolmuştu.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirlenmişti.

Gazeteci Kaşıkçı'nın Suudi Başkonsolosluğunda kaybolmasının ardından, Suudi Arabistan'a yönelik tepkiler sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan Türkiye

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