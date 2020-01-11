Beyaz Saray’ın Gözünden 2019

Beyaz Saray’a göre, geçen Washington en kötü yılını yaşadı çünkü Trump yönetimine göre Amerikan başkenti partizanca yürütülen bir azil sürecine ev sahipliği yaptı. Ama yine Beyaz Saray’a göre, Amerika geçen yılı zirvede noktaladı.

Trump yönetimi, 2019 yılında, aralarından en iyilerini seçmekte zorlandığı birçok alanda başarı sağladığı görüşünde. Ancak Başkan Trump açısından Amerikan halkı için imza attığı ilk 10 başarıya ekonomik alandaki ilerlemelerle başlamak mümkün.

Beyaz Saray verilerine göre 2019 yılında işsizlik oranı, son 50 yılın en düşük rakamlarına ulaştı. Donald Trump’ın Başkan seçilmesinden bu yana, yarım milyondan fazlası imalat sektöründe olmak üzere, 7 milyon kişiye istihdam sağlandı.

Bir diğer başarıysa rekorların kırıldığı borsada yaşandı. Dow Jones ve S&P 500, yılın son Cuma gününü, yine rekorla noktaladı.

Trump yönetimi daha önce göz ardı edildiğini iddia ettiği düşük gelirli işçi sınıfının ücretlerinin arttığına da işaret etti. Beyaz Saray, özellikle ülke genelinde düşük gelirli sınıfı oluşturan siyah ve Latin Amerikalılar için yoksulluk oranlarının tüm zamanların en düşük seviyelerine ulaştığını savundu.