Beyaz Saray’ın Hedef Aldığı Fauci’ye Trump’tan Destek

ABD’de salgınla mücadelede görüşlerine önem verilen isimlerden biri olan Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Anthony Fauci, Beyaz Saray’ın kendisini neden itibarsızlaştırmaya çalıştığına anlam veremediğini söyledi. Başkan Trump’tan ise Fauci’ye destek geldi.
Beyaz Saray, hafta sonunda Anthony Fauci’nin Corona virüsü salgınının ilk dönemlerinde yaptığı ve sonraki aşamalarda yanlış olduğu anlaşılan basın açıklamalarından derlediği bir liste yayımlamıştı. Başkan Trump ise Fauci ile ilgili bu hafta yaptığı açıklamada, Fauci’nin salgınla mücadeleye verdiği katkıyı değerli bulduğunu, ancak onunla her konuda hemfikir olmadığını söylemişti.
Fauci: ‘‘Beyaz Saray’ın itibarı da olumsuz etkileniyor’’
Fauci, The Atlantic dergisine verdiği röportajda kendi açıklamalarıyla ilgili hazırlanan bu liste için ‘‘Biraz tuhaf. Tam olarak anlam verebilmiş değilim’’ dedi. Fauci, hazırlanan listenin sözlerinin tamamını içermemesi ya da söylendiği bağlamı tam olarak yansıtmaması sebebiyle yanıltıcı olduğunu belirtti. Listeyi hazırlayanların da bunun ne kadar büyük bir hata olduğunu anladıklarını söyledi.
‘‘Beyaz Saray’daki makul kişilerle konuştuğunuzda onlar da bunun kendi açılarından büyük bir hata olduğunu görüyor. Çünkü bu onları da kötü duruma düşürmekten başka bir işe yaramıyor. Niyetlerinin bu olduğunu sanmıyorum’’ diye konuştu.
3 Kasım’daki başkanlık seçimleri öncesinde Başkan Trump’a salgınla mücadele konusunda verilen desteğin azalmasıyla birlikte Beyaz Saray’la Fauci arasındaki gerilimin tırmandığı yorumları yapılmıştı.
Bir dönem daha başkanlık görevine seçilmeyi uman Trump, yönetime bağlı sağlık yetkililerine ve hazırladıkları önlem kılavuzlarına karşı eleştirilerini arttırmış durumda. Corona virüsü vaka sayılarındaki artış, ülke genelinde önlemlerin kaldırılarak ekonominin yeniden faaliyete geçmesini riske atıyor.
Ticaret danışmanı Fauci’yi eleştirdi
Beyaz Saray ise Amerikan kamuoyunda salgın döneminde güvenilir bir isim olarak görülen Fauci’nin dışlandığı iddialarını reddetti. Ancak Beyaz Saray ticaret danışmanı Peter Navarro, USA Today için yazdığı bir görüş yazısında Fauci’ye salgınla mücadele konusunda hata yaptığı gerekçesiyle yüklendi.
Navarro, ‘‘Fauci’nin halka karşı yaklaşımı iyi olsa da kendisiyle görüşmelerimde gündeme getirdiğim her konuda yanıldı’’ diye yazdı.
Trump: ‘’Navarro’nun açıklamaları kendisini bağlar’’
Başkan Donald Trump, Atlanta ziyareti öncesinde konuyla ilgili olarak gazetecilerden gelen sorular üzerine Anthony Fauci’ye destek çıktı. Peter Navarro için ‘‘Yaptığı açıklama kendisini bağlar. Böyle bir şey yapmamalı. Anthony ile aram çok iyi’’ dedi.
Fauci ise Atlantic dergisine verdiği röportajda ‘‘Peter Navarro’yla ilgili açıklama yapamam. Onun kendine özgü bir dünyası var. O konuya girmek bile istemiyorum’’ diye konuştu.
Anthony Fauci geçtiğimiz hafta Financial Times gazetesine Başkan Trump’a iki aydır salgınla ilgili bilgilendirmede bulunmadığını söylemişti.
Fauci Çarşamba günü yaptığı açıklamada da, tavsiyelerinin Başkan Trump’a Corona Virüsü Görev Gücü’ne başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence üzerinden dolaylı olarak iletildiğini kaydetti.