Beyaz Saray’ın Hedef Aldığı Fauci’ye Trump’tan Destek

ABD’de salgınla mücadelede görüşlerine önem verilen isimlerden biri olan Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Anthony Fauci, Beyaz Saray’ın kendisini neden itibarsızlaştırmaya çalıştığına anlam veremediğini söyledi. Başkan Trump’tan ise Fauci’ye destek geldi.

Beyaz Saray, hafta sonunda Anthony Fauci’nin Corona virüsü salgınının ilk dönemlerinde yaptığı ve sonraki aşamalarda yanlış olduğu anlaşılan basın açıklamalarından derlediği bir liste yayımlamıştı. Başkan Trump ise Fauci ile ilgili bu hafta yaptığı açıklamada, Fauci’nin salgınla mücadeleye verdiği katkıyı değerli bulduğunu, ancak onunla her konuda hemfikir olmadığını söylemişti.

Fauci: ‘‘​Beyaz Saray’ın itibarı da olumsuz etkileniyor’’

Fauci, The Atlantic dergisine verdiği röportajda kendi açıklamalarıyla ilgili hazırlanan bu liste için ‘‘Biraz tuhaf. Tam olarak anlam verebilmiş değilim’’ dedi. Fauci, hazırlanan listenin sözlerinin tamamını içermemesi ya da söylendiği bağlamı tam olarak yansıtmaması sebebiyle yanıltıcı olduğunu belirtti. Listeyi hazırlayanların da bunun ne kadar büyük bir hata olduğunu anladıklarını söyledi.