Beyaz Saray’ın paylaştığı görüntüler sahte olabilir

Görüntülerde Acosta’nın kendisinden mikrofonu almaya çalışan bir stajyerin elini ittiği görülüyordu.ABD Başkanı Donald Trump ile CNN muhabiri Jim Acosta arasında yaşanan tartışma sırasında, muhabirin mikrofonu kendisinden almaya çalışan Beyaz Saray çalışanının elini ittiği görüntülerin üzerinde oynanmış olduğu öne sürüldü. Söz konusu tartışma sonrası Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "bir muhabirin ellerini yalnızca Beyaz Saray’da stajyer olarak işini yapmaya çalışan genç bir kadının üzerine koymasının hükümet için kabul edilebilir olmadığını" söylemişti. Daha sonra yapılan açıklamada yaşanan olay nedeniyle Acosta’nın Beyaz Saray’a giriş kartının askıya alındığı kaydedilmişti. Sanders gelen tepkiler üzerine Twitter’dan olay anına ait olduğu iddia edilen söz konusu görüntüleri yayınlayarak, kararlarının arkasında durduklarını yazmış ve "videoda açıkça görülen bu uygunsuz davranışa hoşgörü göstermeyeceklerini" ifade etmişti. Görüntülerde CNN muhabirinin elini, agresif bir biçimde tartışma esnasında mikrofonu elinden almaya çalışan stajyerin kolunun üzerine koyduğu görülüyordu.

"Görüntüler üzerinde oynanmış olabilir" Söz konusu videoyu inceleyen uzmanlar ve gazeteciler videoda yer alan karelerin hızlandırılmış olabileceğini ifade etti. Associated Press'in haberine göre görüntüleri inceleyen bağımsız video prodüktörü Abba Shapiro, Acosta’nın orjinal videodaki kol hareketlerinin hızlandırılması ile muhabirin daha agresif gösterilmeye çalışıldığını belirtti. Shapiro, tweetteki videonun sessiz bir video olmasının da görüntüleri değiştirmeyi daha kolay hale getirdiğine dikkat çekti. Değiştirildiği öne sürülen videonun kaynağı belirsizliğini korurken, Amerikan medyasında yer alan haberlerde videonun komplo teorileriyle tanınan "Infowars" isimli internet sayfasının bir çalışanı tarafından yayıldığı belirtildi. Acosta, kendisine yönelik iddiaları redderken CNN, Sanders’ın muhabire yönelik suçlamalarını "yalan" olarak nitelendirmişti. Olay esnasında Acosta’nın yanında bulunan Reuters’ın Beyaz Saray muhabiri de CNN muhabirinin, stajyer mikrofunu elinden almaya çalıştığı sırada mikrofonu sıkı sıkı tuttuğunu, ancak Acosta’nın genç kadına dokunduğunu görmediğini ifade etmişti.