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Beyaz Saray’ın paylaştığı görüntüler sahte olabilir

09.11.2018 21:25 | Son Güncelleme

Beyaz Saray’ın yayınladığı CNN muhabiri Acosta’nın Trump ile tartışma videosu üzerinde oynandığı öne sürüldü.

Beyaz Saray’ın paylaştığı görüntüler sahte olabilir

Görüntülerde Acosta’nın kendisinden mikrofonu almaya çalışan bir stajyerin elini ittiği görülüyordu.ABD Başkanı Donald Trump ile CNN muhabiri Jim Acosta arasında yaşanan tartışma sırasında, muhabirin mikrofonu kendisinden almaya çalışan Beyaz Saray çalışanının elini ittiği görüntülerin üzerinde oynanmış olduğu öne sürüldü.

Söz konusu tartışma sonrası Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "bir muhabirin ellerini yalnızca Beyaz Saray’da stajyer olarak işini yapmaya çalışan genç bir kadının üzerine koymasının hükümet için kabul edilebilir olmadığını" söylemişti. Daha sonra yapılan açıklamada yaşanan olay nedeniyle Acosta’nın Beyaz Saray’a giriş kartının askıya alındığı kaydedilmişti.

Sanders gelen tepkiler üzerine Twitter’dan olay anına ait olduğu iddia edilen söz konusu görüntüleri yayınlayarak, kararlarının arkasında durduklarını yazmış ve "videoda açıkça görülen bu uygunsuz davranışa hoşgörü göstermeyeceklerini" ifade etmişti.

Görüntülerde CNN muhabirinin elini, agresif bir biçimde tartışma esnasında mikrofonu elinden almaya çalışan stajyerin kolunun üzerine koyduğu görülüyordu.

"Görüntüler üzerinde oynanmış olabilir"

Söz konusu videoyu inceleyen uzmanlar ve gazeteciler videoda yer alan karelerin hızlandırılmış olabileceğini ifade etti.

Associated Press'in haberine göre görüntüleri inceleyen bağımsız video prodüktörü Abba Shapiro, Acosta’nın orjinal videodaki kol hareketlerinin hızlandırılması ile muhabirin daha agresif gösterilmeye çalışıldığını belirtti. Shapiro, tweetteki videonun sessiz bir video olmasının da görüntüleri değiştirmeyi daha kolay hale getirdiğine dikkat çekti.

Değiştirildiği öne sürülen videonun kaynağı belirsizliğini korurken, Amerikan medyasında yer alan haberlerde videonun komplo teorileriyle tanınan "Infowars" isimli internet sayfasının bir çalışanı tarafından yayıldığı belirtildi.

Acosta, kendisine yönelik iddiaları redderken CNN, Sanders’ın muhabire yönelik suçlamalarını "yalan" olarak nitelendirmişti. Olay esnasında Acosta’nın yanında bulunan Reuters’ın Beyaz Saray muhabiri de CNN muhabirinin, stajyer mikrofunu elinden almaya çalıştığı sırada mikrofonu sıkı sıkı tuttuğunu, ancak Acosta’nın genç kadına dokunduğunu görmediğini ifade etmişti.

Aralarında Amerikan Gazete Editörleri Derneği, Associated Press Medya Editörleri ve Çevrimiçi Haberler Birliği’nin de bulunduğu çok sayıda gazeteci örgütü Acosta’nın iptal edilen basın kartının geri verilmesini talep etmişti. Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin kurulduğu 1914 yılından bu yana ilk kez bir muhabirin akreditasyonunun iptal edildiği bildiriliyor.

Ne yaşanmıştı?

Kongre ara seçimleri sonrasında Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Acosta’nın göçmenlerle ilgili sorusuna Trump sinirlenerek yanıt vermişti. Muhabirin başka bir soru sormak ve mikrofonu bırakmak istememesi üzerine Trump, "Doğrusu bu ülkeyi benim yönetmeme izin vermelisin. CNN için çalışıyorsun ve bunu iyi yapsaydın reytingleriniz çok daha iyi olurdu, yeter!" şeklinde tepki vermişti. Beyaz Saray çalışanı bir kadının mikrofonu elinden almasına izin vermeyen Acosta'nın Rusya soruşturması ve özel yetkili savcı Robert Mueller ile ilgili soru sormaya çalışması üzerine Trump önce kürsüden uzaklaşmış, kısa süre sonra muhabirin mikrofonu bırakması üzerine yeniden kürsüye dönerek "Berbat, utanmaz bir insansın... Dünyaya CNN'in yaptığı gibi yalan haber yayarsanız, o zaman halk düşmanısız. CNN Acosta gibi insanları çalıştırdığı için utanmalı" demişti.

DW,AP,AFP/SÖ,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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