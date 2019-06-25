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Beyaz Saray’ın Yeni Basın Sözcüsü Stephanie Grisham 

25.06.2019 22:03 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump’ın eşi Melania Trump, uzun zamandır basın sözcülüğünü yapan yardımcısı Stephanie Grisham’ın Sarah Huckabee Sanders’ın yerine Beyaz Saray basın sözcülüğü görevine getirildiğini açıkladı

Beyaz Saray’ın Yeni Basın Sözcüsü Stephanie Grisham 

Başkan Donald Trump’ın eşi Melania Trump, uzun zamandır basın sözcülüğünü yapan yardımcısı Stephanie Grisham’ın Sarah Huckabee Sanders’ın yerine Beyaz Saray basın sözcülüğü görevine getirildiğini açıkladı.

Başkan’ın seçim kampanyasını başlattığı 2015’ten bu yana ekibinin parçası olan Grisham aynı zamanda Beyaz Saray İletişim Direktörlüğü görevini de üstlenecek. Stratejik bir pozisyon olan iletişim direktörlüğüne Mart ayında eski Fox TV yöneticilerinden Bill Shine’ın görevden ayrılmasının ardından kimse atanmamıştı. Grisham ayrıca Başkan Trump’a bu hafta Japonya ve Güney Kore’ye yapacağı seyahatlerde de eşlik edecek.

First Lady Melania Trump haberi “Yönetime ve ülkemize daha iyi hizmet edecek başka birini tanımıyorum” sözleriyle Twitter’dan verdi. Melania Trump, “Stephanie’nin Beyaz Saray’ın her iki tarafı için de çalışacak olmasından çok heyecanlıyım” ifadelerini kullandı.

Grisham 2017’de Başkanlık görevine başlamasının ardından Trump’la doğrudan çalışmıştı. Önce Başkan’ın ofisinin bulunduğu Beyaz Saray’ın Batı Kanadı’nın basın sekreter yardımcılığını yapmış, aynı yılın Mart ayında First Lady’nin iletişim işlerini devralmıştı. Grisham yeni görevi olan Beyaz Saray basın sözcülüğünün yanı sıra Melania Trump’ın sözcüsü olmayı da sürdürecek.

Eski basın sözcüsü Sarah Sanders bu ay sonunda görevi devredecek. Trump, Sanders’ın memleketi olan Arkansas eyaletine geri döneceğini açıklamış ve Twitter mesajında "Umarım Arkansas eyaleti valisi olmak için seçime girer, şahane bir vali olur” ifadelerini kullanmıştı.

Sarah Sanders, Başkan Trump’ın yönetimde en güvendiği en yakın danışmanlarındandı. Sanders aynı zamanda, seçim kampanyası sürecinden bu yana halen Trump’la beraber çalışan az sayıda kişiden biriydi.

Sanders, görevi süresince, günlük basın brifinglerinde gazetecilere verdiği sert yanıtlarla da biliniyordu.

Özel yetkili savcı Robert Mueller Rusya soruşturması raporunda, Sanders’ın eski FBI Başkanı James Comey görevinden alındıktan sonra, “çok sayıda FBI ajanının Başkan Trump’a destek mesajları gönderdiği” açıklamasının asılsız olduğunu itiraf ettiğini kaleme almıştı.

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