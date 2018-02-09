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Beyaz Show bu akşam var mı? 9 Şubat Beyaz Show konukları kim? (Kanal D canlı izle)

DİZİ HABERLERİ | 09.02.2018 10:30 | Son Güncelleme

Beyaz Show yeni bölümü bu akşam var mı merak ediliyor. Yirmi yılı aşkın süredir devam edegelen fenomen talk show programı Beyaz Show'un sunuculuğunu Beyazıt Öztürk yapıyor. Yeni sezona yeni dekor, yeni tiplemeleri ile kaldığı yerden devam eden cuma gecelerinin vazgeçilmez programı Beyaz Show'un 9 Şubat yeni bölümünde kimler konuk olacak? Kanal D canlı yayını ile Beyaz Show'u haberimizden izleyebilirsiniz.

Beyaz Show bu akşam var mı? 9 Şubat Beyaz Show konukları kim? (Kanal D canlı izle)

Beyaz Show, yeni yayın döneminde canlı canlı sizlerin evine konuk olmaya devam ediyor. Cuma gecelerinin vazgeçilmezi olan Beyaz Show yepyeni dekoruyla, birbirinden eğlenceli canlı yayın sürprizleriyle, birbirinden özel merak edilen konuklarıyla ve baştan yarattığı dumanı üstünde tüten son model tiplemeleriyle kendi gününde ve kendi saatinde bu akşam Kanal D'de. Peki 9 Şubat Beyaz Show konukları kimler?

9 ŞUBAT BEYAZ SHOW KONUKLARI KİM?

Beyaz Show’a bu hafta; Hülya Koçyiğit, Cenk Eren, Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ Atacan ve Aşkım Kapışmak konuk oluyor! Beyaz Show 9 Şubat 2018 Cuma akşamı canlı yayınla saat 23.45'te Kanal D'de! Kanal D’nin sunuculuğunu Beyazıt Öztürk’ün yaptığı sevilen talk- show programı "Beyaz Show"a bu hafta; Türk sinemasının efsane ismi Hülya Koçyiğit, muhteşem şarkılarıyla Cenk Eren, "Çocuklar Duymasın"ın başrol oyuncuları Tamer Karadağlı ile Pınar Altuğ Atacan ve Aşkım Kapışmak konuk oluyor.

Sohbeti, eğlencesi, esprileri ve canlı yayın sürprizleriyle "Beyaz Show" bu hafta da yine şahane. Beyaz Show yeni bölümü online izlemek isterseniz aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

Beyaz Show yeni bölüm canlı izle (9 Şubat Cuma Kanal D 23.45)

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