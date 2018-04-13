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Beyaz Show bu akşam var mı? Beyaz Show iptal mi oldu? İşte 13 Nisan Cuma Kanal D yayın akışı

DİZİ HABERLERİ  | 13.04.2018 12:14 | Son Güncelleme

Beyaz Show bu akşam var mı? Kanal D'de yirmi yılı aşkın süredir her cuma akşamı ekrana gelen Beyaz Show yeni bölümü bu akşam olacak mı merak ediliyordu. Beyaz Show bu akşam var mı sorusu için 13 Nisan Cuma Kanal D yayın akışı kontrol edildi. Beyazıt Öztürk, Beyaz Show'un yeni bölümü ile ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımla açıklık getirdi. Peki Beyaz Akşam bu akşam var mı? Konukları kimler? İşte Kanal D yayın akışı...

Beyaz Show bu akşam var mı? Beyaz Show iptal mi oldu? İşte 13 Nisan Cuma Kanal D yayın akışı

Beyaz Show yeni bölümü bu akşam var mı merak ediliyordu. Geçen hafta Demet Akalın, İlker Ayrık, Zach King ve Seyhan Şaşko'yu konuk olarak alan Beyaz Show'un bu akşamki konukları kimler diye soruluyordu. Beyaz Show bu akşam ekrana gelmeyecek. Programın neden bu akşam olmadığına dair kesin bir bilgi yok. Miraç Kandili nedeniyle ertelenmiş olabilir. İşte 13 Nisan Cuma Kanal D yayın akışı...

13 NİSAN CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI

06.45 Haber Programı Kanal D ile Günaydın Türkiye – Canlı
09.45 Yerli Dizi Çocuklar Duymasın -tekrar
12.45 Yarışma Gelinim Mutfakta – Yeni Bölüm
15.00 Magazin Magazin D - Canlı
16.30 Yerli Dizi Arka Sokaklar
18.45 Haber Ahmet Hakan’la Kanal D Haber
20.00 Yerli Dizi ARKA SOKAKLAR – KOLAJ
21.30 Dini Program MİRAÇ KANDİLİ ÖZEL – CANLI
23.00 Yerli Dizi Mehmed Bir Cihan Fatihi
02.00 Yerli Dizi Siyah Beyaz Aşk
04.15 Yarışma Gelinim Mutfakta

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