Beyaz Show bu akşam var mı? Beyaz Show iptal mi oldu? İşte 13 Nisan Cuma Kanal D yayın akışı

Beyaz Show yeni bölümü bu akşam var mı merak ediliyordu. Geçen hafta Demet Akalın, İlker Ayrık, Zach King ve Seyhan Şaşko'yu konuk olarak alan Beyaz Show'un bu akşamki konukları kimler diye soruluyordu. Beyaz Show bu akşam ekrana gelmeyecek. Programın neden bu akşam olmadığına dair kesin bir bilgi yok. Miraç Kandili nedeniyle ertelenmiş olabilir. İşte 13 Nisan Cuma Kanal D yayın akışı...

13 NİSAN CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI

06.45 Haber Programı Kanal D ile Günaydın Türkiye – Canlı

09.45 Yerli Dizi Çocuklar Duymasın -tekrar

12.45 Yarışma Gelinim Mutfakta – Yeni Bölüm

15.00 Magazin Magazin D - Canlı

16.30 Yerli Dizi Arka Sokaklar

18.45 Haber Ahmet Hakan’la Kanal D Haber

20.00 Yerli Dizi ARKA SOKAKLAR – KOLAJ

21.30 Dini Program MİRAÇ KANDİLİ ÖZEL – CANLI

23.00 Yerli Dizi Mehmed Bir Cihan Fatihi

02.00 Yerli Dizi Siyah Beyaz Aşk

04.15 Yarışma Gelinim Mutfakta