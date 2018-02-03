Beyaz Show'da Leyla Lydia Tuğutlu'yu utandıran gaf!

Beyaz Show'a 2 Şubat Cuma akşamı, Cebimdeki Yabancı filminin başrol oyuncuları Buğra Gülsoy, Çağlar Çorumlu, Leyla Lydia Tuğutlu, Serkan Altunorak ve Şükrü Özyıldız ile müzik dünyasına hızlı bir geri dönüş yapan Burak Kut konuk oldu.

Cep telefonlarındaki sırların ortaya dökülmesini konu alan Ferzan Özpetek imzalı Cebimdeki Yabancı filmine gönderme yapmak isteyen Beyaz, konukların cep telefonlarını kurcalayarak son mesajlarını okudu. Beyaz, güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu'nun cep telefonuna bakarken bir gafa imza attı. Whatsapp ekranındaki 'Daha fazlası için dokunun' yazısını mesaj olarak okuyan Beyaz, Tuğutlu'yu utandırdı.