Beyaz Show'da Onur Büyüktopçu'yu utandıran video! 'Bu ben olamam'

Kanal D ekranlarında Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz Show'un 16 Mart Cuma akşamı yayınlanan yeni bölümünde kahkaha tufanı esti! Canlı yayınlanan Beyaz Show'a bu hafta Yemekteyiz'in sunucusu Onur Büyüktopçu, Düğüm Salonu filmiyle gündemde olan Şahin Irmak, güzel sunucu Saba Tümer ve arabesk müziğin sevilen sesi Serkan Kaya konuk oldu.

Kiralık Aşk dizisiyle üne kavuştuktan sonra yeni sezonda Yemekteyiz ile fenomen haline gelen Onur Büyüktopçu'nun yıllar önce Kanal 7'de yayınlanan bir dizide kabadayı rolü oynadığı çıktı. Beyaz'ın hazırladığı sürpriz videoyu izleyen ünlü oyuncu utancından ne yapacağını bilemedi. O halini kahkahalarla izleyen Onur Büyüktopçu, 'Bu ben olamam. Benden kötü adam olmaz diye düşündüler. Sert görüneyim diye ayakkabı boyasıyla yüzüme sakal yaptım' dedi.