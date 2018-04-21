Beyaz Show'da Survivor Cumali'ye büyük sürpriz! Cumali 3 çocuğuyla canlı yayında kavuştu

Beyaz Show'un 20 Nisan Cuma yayınlanan son bölümüne, Türk pop müziğinin sevilen sesi Deniz Seki, ünlü yazar Metin Hara, ünlü oyuncular Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul ile Cumali Akgül, ünlü müzisyen Yankı Alper, sinemanın kral ve kraliçesi yarışmasının birincileri Aslı Can ve Can Altıntaş konuk oldu.

Survivor'a katılmak için Iğdır'dan İstanbul'a yürüdükten sonra çıktığı Beyaz Show'da Acun Ilıcalı tarafından yarışmaya kabul edilen Cumali Akgül, bu defa elendikten sonra Beyaz Show'a konuk oldu. Yarışma nedeniyle çocukların uzun bir süre ayrı kalmak zorunda kalan Cumali için Beyaz Show'un çok büyük bir sürprizi vardı.

Cumali'nin tahmin etmediği bir zamanda stüdyoya gelen çocuklara olan özlemi çok anlamlıydı.