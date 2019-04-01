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Beyaz Show geri dönüyor! Ama bu sefer...

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.04.2019 10:47 | Son Güncelleme

Ekranların fenomen programı Beyaz Show, yoğun istek üzerine sahneye taşınıyor. 22 yıllık efsane, daha büyük bir eğlenceyle geri dönüyor. Bir sene programa ara veren Beyazıt Öztürk, sezonu Haliç Kongre Merkezi’nde yapacağı iki özel gösteri ile açıyor.

Beyaz Show geri dönüyor! Ama bu sefer...

Poll Production organizasyonu ve Vakıfbank sponsorluğunda 13-14 Nisan’da izleyicisiyle buluşacak olan Beyaz Show, sevilen konukları, eğlenceli skeçleri ve sürpriz showlarıyla izleyicilere müzik ve kahkaha dolu iki gün yaşatacak.

DOLU DOLU EĞLENCE!

Haliç Kongre Merkezi’ne özel olarak hazırlanılan konsept ile Beyaz Show, klasik formatından çıkarak büyük bir sahne şovuna dönüşüyor. 13 Nisan’da Hakan Altun, Koray Avcı, Merve Özbey, Enis Arıkan, Jessica May; 14 Nisan’da Oğuzhan Koç, İrem Sak, İbrahim Büyükak, Hakan Altun ve Simge Sağın gibi yıldızlar karmasının konuk olacağı programda misafirleri dolu dolu bir eğlence bekliyor. Hakan Altun, Koray Avcı, Merve Özbey, Oğuzhan Koç ve Simge Sağın’ın en sevilen şarkıları ile renk katacağı gecede; Enis Arıkan, Jessica May, İrem Sak ve İbrahim Büyükak ise eğlence dolu sohbetleri ile izleyenlere keyifli anlar yaşatacak.

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Anahtar Kelimeler:
beyaz show sahne

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