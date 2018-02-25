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'Beyaz Show' neden yayınlanmadı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.02.2018 13:47 | Son Güncelleme

Beyaz Show, geride bıraktığımız cuma akşamı yayınlanmadı. Herkesin merak ettiği konuya Mesut Yar açıklık getirdi. Bakın 'Beyaz Show' neden yayınlanmamış?

'Beyaz Show' neden yayınlanmadı?

Mesut Yar, cuma akşamı yayınlanmayan Beyaz Show’un neden ekrana gelmediğini açıkladı.

İşte Yar’ın yazısındaki o bölüm:

“Beyazıt Öztürk'ü cuma akşamı ekranda görmeyince telaşlananlar oldu. Biri de bendim… Beyaz, mevsimsel bir rahatsızlık dolayısıyla bu hafta ekrana çıkamadı. Koşuşturmalar arasında mekik dokuyanların durumu bu işte. Yatak, bazen kendisinden ayrılmanıza izin vermiyor…

Dilerim Beyaz, haftaya turp gibi ve tüm enerjisiyle ekranda olur. Telefondaki sesi öyle diyordu. Geçmiş olsun kardeşim!”

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