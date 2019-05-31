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Beyaz sirke içti, hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 15:25 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde beyaz sirke içen bir kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Fahrettinpasa Mahallesi, 1424 Sokak’ta meydana gelen olayda, akli dengesinin yerinde olmadığı bildirilen Faruk Karasu, evlerinde beyaz sirke içmesi sonucu rahatsızlanarak Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde beyaz sirke içen bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Fahrettinpasa Mahallesi, 1424 Sokak’ta meydana gelen olayda, akli dengesinin yerinde olmadığı bildirilen Faruk Karasu, evlerinde beyaz sirke içmesi sonucu rahatsızlanarak Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tedavi sonucunda şahıs hayati tehlikesi bulunmadığı gerekçesiyle taburcu edildi. Taburcu edilmesinin ardından tekrar rahatsızlanan Karasu, aynı gün götürüldüğü hastanede yoğun bakıma alındı. Karasu’nun yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

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