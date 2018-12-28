"Beyaz tatil"cilerin güvenliği jandarmaya emanet

VOLKAN BAYRAKTAR - Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da kış sezonunda 120 personel, araç, teçhizat ve dedektör köpeklerle görev yapacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, her yıl yüz binlerce kişinin tercih ettiği, 6 binden fazla yatak kapasitesine sahip Uludağ'da 15 Aralık'ta açılan sezon sürerken, hafta sonlarında yoğunluk önemli boyutlara ulaşıyor.

Bölgeyle doğrudan ilgili olan kurum ve kuruluşlar ile belediye ekipleri, zirveye çıkanların rahat tatil yapması için çaba harcarken, özellikle huzur ve güvenlik açısından jandarma timleri önemli bir görevi yerine getiriyor.

Uludağ'da kış mevsimi boyunca 9 trafik, 2 arama kurtarma, 1 özel harekat ve 8 jandarma asayiş timiyle 120 jandarma personeli görev yapacak. Yılbaşı ve yarıyıl tatili gibi yoğunluğun arttığı dönemlerde jandarma çalışan personel sayısı 200'e çıkabilecek.

Jandarma ekipleri, bomba arama, narkotik ve iz takip köpeklerinin yanı sıra trafik, asayiş, mobil karakol ve arama kurtarma araçları, mobil plaka tanıma sistemi, drone, skyranger (termal özellikli insansız hava aracı) gibi son teknoloji ürünü teçhizat ve araçlarla Uludağ'da kuş uçurtmayacak.